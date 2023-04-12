Prens Harry, Kral Charles'ın taç giyme törenine tek başına katılacak

Prens Harry'nin ocak ayında yayımladığı 'Spare' (Yedek) adlı kitabı kraliyeti sarsarken çiftin Kral Charles'ın mayısta düzenlenecek olan taç törenine katılıp katılmayacağı soru işaretlerine neden olmuştu.
Prens Harry'nin aile içinde yaşananları ifşa ettiği anı kitabı Spare'in (Yedek) yayınlanmasının ardından çiftin törene katılmasının imkansız görünse de detaylar belli oldu.
Buckingham Sarayı'nın yayınladığı açıklamada; Kral Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme törenine Prens Harry'nin katılacağını bildirdi.
Ancak Prens'in ailesi Kaliforniya'da kalacak. Meghan Markle ve çiftin çocukları Archie ve Lilibet, İngiltere'deki törende yer almayacak.
Çiftin arkadaşı Omid Scobie, alınan bu kararda, taç töreninin, oğulları Archie'nin dördüncü doğum günüyle aynı güne denk gelmesinin büyük rol oynadığını söyledi. Scobie, Harry'nin İngiltere'ye kısa süreliğine gidip döneceğini öne sürdü.