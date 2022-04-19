Prens Harry, Kraliçe Elizabeth ile yaptığı gizli görüşmenin ayrıntılarını paylaştı

Gazi ve engelli bireylerin yarıştığı spor müsabakası Invictus Games’e katılan Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin, Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles ile Windsor Kalesi'nde gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Prens Harry, Kraliçe’ye yaptıkları ziyaretin ayrıntılarını ilk defa paylaştı.