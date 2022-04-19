Prens Harry, Kraliçe Elizabeth ile yaptığı gizli görüşmenin ayrıntılarını paylaştı

Haberler - ntv.com.tr | 19.04.2022 - 10:48 - Son Güncelleme : 19.04.2022 - 11:04

Invictus Games etkinliği için Hollanda’ya gitmeden önce Kraliçe II. Elizabeth’i ziyaret eden Prens Harry, eşi Meghan Markle’ın da olduğu gizli görüşmenin ayrıntılarını ilk kez paylaştı. Bu ziyaretin ardından Prens Harry'nin abisi Prens William ile de ilişkisini düzeltmek istediği konuşuluyor.

Prens Harry, Kraliçe Elizabeth ile yaptığı gizli görüşmenin ayrıntılarını paylaştı - 1

Gazi ve engelli bireylerin yarıştığı spor müsabakası Invictus Games’e katılan  ve  çiftinin, ve Prens Charles ile Windsor Kalesi'nde gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Prens Harry, Kraliçe’ye yaptıkları ziyaretin ayrıntılarını ilk defa paylaştı.

Prens Harry, Kraliçe Elizabeth ile yaptığı gizli görüşmenin ayrıntılarını paylaştı - 2

"O DA GELMEK İSTERDİ"

Kraliçe ile Invictus Games hakkında konuştuklarını belirten Prens Harry, “İngiltere takımı için bir sürü mesaj gönderdi. Kraliçe'nin dediklerini takımdakilere illetim. Onu görmek harikaydı. Eminim gelebilseydi o da burada bulunmak isterdi” dedi.

Prens Harry, Kraliçe Elizabeth ile yaptığı gizli görüşmenin ayrıntılarını paylaştı - 3

Telegraph’ın haberine göre Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe’nin tahttaki 70. yılı için düzenlenen etkinliğe davet edildi. Kraliyet ailesinin gelenekselleşen balkon ziyaretinin de yer alacağı etkinlikte, çiftin artık kraliyet ailesinde resmi bir rolleri olmadığı için katılamayacağı belirtildi.

Prens Harry, Kraliçe Elizabeth ile yaptığı gizli görüşmenin ayrıntılarını paylaştı - 4

2020 yılında kraliyetten ayrılarak Kaliforniya’da hayatlarına devam eden çiftin, kraliyet ailesinin geri kalan üyeleriyle ilişkisinin ciddi bir şekilde sarsıldığı söyleniyor.

Prens Harry, Kraliçe Elizabeth ile yaptığı gizli görüşmenin ayrıntılarını paylaştı - 5

Prens Harry’nin abisi ile ilişkilerini düzeltmek için aracı kullanmak istediği ve sorunları çözmek istediği söylentiler arasında yer alıyor. Hem Kraliçe hem de babası Prens Charles ile görüşen Prens Harry’nin abisiyle de buzları eritmek istediği konuşulanlar arasında.

Prens Harry, Kraliçe Elizabeth ile yaptığı gizli görüşmenin ayrıntılarını paylaştı - 6

Prens Harry, 2021 yazında Prenses Diana için Londra'da düzenlenen anma törenine katılmıştı. Çift, bunun dışında 2020 yılında kraliyet ailesinden ayrıldıklarından beri hiç İngiltere’de bulunmadı ve ailenin geri kalan üyeleriyle bir araya gelmedi.

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