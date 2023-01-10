Prens Harry: Kraliyet ailesi şeytanla yatağa girdi

Prens Harry, bugün çıkan anı kitabı Spare ile ilgili ilk TV röportajını önceki gün verdi. Henüz çıkmadan bomba etkisi yaratan kitabın bazı bölümleri İspanya baskısı yanlışlıkla erken yapıldığı için oradan yayılarak gündem olmuştu.
Harry’nin, eşi Meghan Markle hakkındaki sözleri nedeniyle tartıştığı ağabeyi William tarafından fiziki saldırıya maruz kaldığı iddiası, ordu mensubu olarak Afganistan’da görev yaparken 25 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmesi, ilk cinsel ilişkisini kendisinden büyük bir kadınla yaşadığını anlatması gibi başlıklar büyük ses getirmişti.
ITV kanalından Tom Bradby’ın programına katılan Harry, ailesini "şeytanla yatağa girmekle" suçladı ve aileden yapılan ‘sızdırma’ların kendisini bu kitabı yazmaya yönelttiğini açıkladı.
38 yaşındaki Sussex Dükü, kraliyet ailesinin, kendisi ve eşi Meghan Markle’ın medyadaki imajına olumlu katkıda bulunacak hiçbir harekette bulunmadığını söyledi.
“Ben ve ailem hakkında söylenen bir sürü yalandan sonra, öyle bir noktaya geliyor ki, yine ailenin bazı üyeleri ile magazin basını arasındaki ilişkiye geri dönersek, bazı aile üyeleri şeytanla yatağa girmeye karar verdiler” ifadesini kullandı.
Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte Oprah Winfrey’e verdikleri röportajla ilgili de konuşarak, kraliyet ailesini ırkçılıkla suçladıkları söylemini reddetti. Markle, röportajda, oğlu Archie doğmadan önce, kraliyet ailesi içinde, onun ten renginin koyu olacağı endişesinin dile getirildiğini iddia etmişti. Prens Harry, eşi Meghan Markle’ın sözünün bir ırkçılık suçlaması değil, ‘bilinçsiz önyargı’ suçlaması olduğunu anlattı.
Bradby’ın, “Sen de aileni ırkçılıkla suçladın” sözü üzerine, “Hayır ben suçlamadım, İngiliz basını öyle dedi” yanıtını verdi.
Harry, Prens William ve Prenses Kate çiftinin hiçbir zaman Meghan Markle ile iyi gençinmediğini öne sürdü. Ağabeyi ve eşinin, Markle’a engel koyduğundan söz etti. Çiftin, karısı Markle’ı “Amerikalı oyuncu, boşanmış ve melez” şeklinde şablona oturttuklarını söyledi.
Kraliyet üyelerinin, eşi Meghan Markle’ı kötüleyen sayısız kitaba ilham verdiğini söyleyen Harry, ailenin karısı aleyhine malzeme veren sızdırmalara alet olduğunu öne sürdü.
Kraliyet ailesinin, kendileriyle çatışan İngiliz basınıyla suç ortağı olduğunu söyleyen Harry,
"En üzücü olan, ailemin bazı üyeleri ve onlar için çalışan insanların mümkün olduğu kadar çok çatışma yaratmak isteyen magazin basını ile suç ortağı olması” ifadesini kullandı.
Kitabının tanıtımı için pazar günü Anderson Cooper’ın 60 Dakika programına da konuk olan Harry, Meghan Markle ile birlikte Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarınndan neden hala vazgeçmedikleri sorusunu “Ne fark eder ki?” diye yanıtladı.
Cooper’ın, babası Charles ve ağabeyi William ile konuşmalarını neden aralarında gizli tutmadığı ve kamuoyuna yansıttığı sorusuna Harry, “Bunu ne zaman özel olarak yapmaya çalışsam, bana ve karıma karşı sızıntılar ve haberler çıkıyor. Kraliyet ailesinin mottosu ‘asla şikayet etme, asla açıklama yapma'dır. Ama bu sadece bir slogan. Ve gerçekten tutmuyor” yanıtını verdi.
Harry, trafik kazasından sonra annesi Prenses Diana'nın "koltuğun arkasına yığılmış" fotoğraflarını gördüğünü anlattı. Annesinin ölümünün kanıtını görmek istediğini belirten Sussex Dükü, Diana'nın ölümünden sorumlu olanların "hepsinin yanına kâr kaldığına" inandığını söyledi.