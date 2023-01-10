Prens Harry: Kraliyet ailesi şeytanla yatağa girdi

"ŞEYTANLA YATAĞA GİRMEYE KARAR VERDİLER"

ITV kanalından Tom Bradby’ın programına katılan Harry, ailesini "şeytanla yatağa girmekle" suçladı ve aileden yapılan ‘sızdırma’ların kendisini bu kitabı yazmaya yönelttiğini açıkladı.



38 yaşındaki Sussex Dükü, kraliyet ailesinin, kendisi ve eşi Meghan Markle’ın medyadaki imajına olumlu katkıda bulunacak hiçbir harekette bulunmadığını söyledi.



“Ben ve ailem hakkında söylenen bir sürü yalandan sonra, öyle bir noktaya geliyor ki, yine ailenin bazı üyeleri ile magazin basını arasındaki ilişkiye geri dönersek, bazı aile üyeleri şeytanla yatağa girmeye karar verdiler” ifadesini kullandı.