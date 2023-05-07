Prens Harry taç töreni için sadece 28 saat kaldığı İngiltere'den ABD'ye döndü

Prens Harry, babası Kral Charles'ın dün yapılan taç giyme törenine tek başına katıldı. Eşi Meghan Markle ve çocukları Archie ile Lilibet ABD'de kalırken, taç törenine tek başına giden Harry, sadece 28 saat 42 dakika kaldığı İngiltere'den ailesinin yanına hızla döndü.

Törenin ardından, bir polis eskortu ve dört öncü kuvvet eşliğinde törenin yapıldığı Westminster Abbey'den çıkan Harry, kısa bir vedalaşmadan sonra doğruca Heathrow Havaalanı'na gitti ve California'ya uçtu.