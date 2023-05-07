Prens Harry taç töreni için sadece 28 saat kaldığı İngiltere'den ABD'ye döndü

Prens Harry, tek başına katıldığı babası Kral Charles'ın taç giyme töreni için Birleşik Krallık'ta sadece 28 saat 42 dakika kaldı. Harry, hızla ABD'ye dönerek oğlu Archie'nin dördüncü doğum günü partisine yetişti.

Prens Harry taç töreni için sadece 28 saat kaldığı İngiltere'den ABD'ye döndü - 1

Prens Harry, babası Kral Charles'ın dün yapılan taç giyme törenine tek başına katıldı. Eşi Meghan Markle ve çocukları Archie ile Lilibet ABD'de kalırken, taç törenine tek başına giden Harry, sadece 28 saat 42 dakika kaldığı İngiltere'den ailesinin yanına hızla döndü.

Törenin ardından, bir polis eskortu ve dört öncü kuvvet eşliğinde törenin yapıldığı Westminster Abbey'den çıkan Harry, kısa bir vedalaşmadan sonra doğruca Heathrow Havaalanı'na gitti ve California'ya uçtu.

N-LIFE HABERLERİ

Prens Harry taç töreni için sadece 28 saat kaldığı İngiltere'den ABD'ye döndü - 2

Harry, yeni taç giymiş olan babası Charles ve eşi Camilla'nın resmi portrelerinin çekilmesini bile beklemeden uçağa binip gitti.

Harry, dört yaşına giren oğlu Archie'nin doğum günü partisi için zamanında evde olmak istedi.

Prens Harry taç töreni için sadece 28 saat kaldığı İngiltere'den ABD'ye döndü - 3

38 yaşındaki Harry'nin Westminster Abbey'de kısa bir süre görünmesi dışında taç giyme töreni kutlamalarında herhangi bir rol oynaması beklenmiyordu.

Prens Harry taç töreni için sadece 28 saat kaldığı İngiltere'den ABD'ye döndü - 4

Geçit törenine katılması, özel aile yemeğinde bulunması, resmi veya gayri resmi fotoğraflarda yer alması gibi bir planın olmadığı biliniyordu.

Prens Harry taç töreni için sadece 28 saat kaldığı İngiltere'den ABD'ye döndü - 5

Prens, cuma sabahı American Airlines'a ait tarifeli bir uçakla Londra'daki Heathrow Havaalanı'na uçtuktan sonra hiç görüntü vermedi.

Prens Harry taç töreni için sadece 28 saat kaldığı İngiltere'den ABD'ye döndü - 6

Harry, dün sabah, tören öncesi, bir zamanlar Meghan Markle ile paylaştığı ve babasının tahliye kararı çıkardığı Windsor'daki evleri Frogmore Cottage'dan, son kez camları karartılmış bir otomobille ayrıldı.

Prens Harry taç töreni için sadece 28 saat kaldığı İngiltere'den ABD'ye döndü - 7

Harry, törenin yapıldığı Westminster Abbey'e törende resmi görevleri olmayan kuzenleri Zara Tindall, Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie ile birlikte girdi.

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