Prens Harry televizyonda kraliyetle dalga geçti

"HİÇBİR ZAMAN MEGHAN'LA İYİ GEÇİNMEDİLER"

Harry, Prens William ve Prenses Kate çiftinin hiçbir zaman Meghan Markle ile iyi gençinmediğini öne sürmüş, ağabeyi ve eşinin, Markle’a engel koyduğundan söz etmişti. Çiftin, karısı Markle’ı “Amerikalı oyuncu, boşanmış ve melez” şeklinde şablona oturttuklarını söylemişti.



Kraliyet üyelerinin, eşi Meghan Markle’ı kötüleyen sayısız kitaba ilham verdiğini söyleyen Harry, ailenin karısı aleyhine malzeme veren sızdırmalara alet olduğunu öne sürmüştü.

"BASINLA SUÇ ORTAĞI OLDULAR"

Kraliyet ailesinin, kendileriyle çatışan İngiliz basınıyla suç ortağı olduğunu söyleyen Harry,

"En üzücü olan, ailemin bazı üyeleri ve onlar için çalışan insanların mümkün olduğu kadar çok çatışma yaratmak isteyen magazin basını ile suç ortağı olması” ifadesini kullanmıştı.