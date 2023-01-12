Prens Harry televizyonda kraliyetle dalga geçti

İngiltere Prensİ Harry, kitabı Spapre'i tanıtmak için Amerikan CBS televizyonuna bir röportaj verdi. Stephen Colbert'ın şovuna katılan Harry, kraliyet ailesini rahatsız edecek açıklamalara devam etti. Hatta bir adım ileri giderek kraliyetle dalga geçen bir skeçte yer aldı.

Prens Harry televizyonda kraliyetle dalga geçti - 1

Prens Harry, ABD'de katıldığı The Late Show adlı TV programında İngiliz monarşisi ile alay etti.

Yeni çıkan Spare adlı kitabını tanıtmak için Stephen Colbert'ın programına konuk olan Harry, Colbert ile beraber bir skeçte yer aldı.

Prens Harry televizyonda kraliyetle dalga geçti - 2

Görüntülerde Harry, CBS stüdyolarına girerken trompetler eşliğinde karşılanıyor. Ancak şov sahibi Colbert karşılamanın onun için değil Hollywood yıldızı Tom Hanks için olduğunu söyleyerek Harry'ye yoldan çekilmesini söylüyor.

Prens Harry televizyonda kraliyetle dalga geçti - 3

Skeçte Harry, "Hayır, hayır, durun, durun Steven, gerek yok ama teşekkür ederim" diyor. Colbert da yanıt olarak, "Sen neden bahsediyorsun? Bu senin için değil. Yoldan çekil, o geliyor" dedi. 

Prens Harry televizyonda kraliyetle dalga geçti - 4

Ardından Tom Hanks, "Geri döndüm, karşılama törenim nerede?" diye soruyor.

Prens Harry televizyonda kraliyetle dalga geçti - 5

Harry ise Hanks'e çiçek atmakla yetiniyor.

Prens Harry televizyonda kraliyetle dalga geçti - 6

AİLESİNİ KIZDIRACAK AÇIKLAMALAR YAPTI

Bu görüntülerin ardından şova çıkan Harry, ingiliz kraliyet ailesini kızdıracak açıklamalarına devam etti.

Kitabı Spare'in kraliyet ailesini rahatsız ettiğini ve korkuttuğunu dile getiren Prens, bu yüzden de kraliyet üyelerinin, kitabını sabote etmek istediklerini belirtti. İngiliz basının da bu çabalara destek olduğunu iddia etti.

Prens Harry televizyonda kraliyetle dalga geçti - 7

Daha önce ITV kanalından Tom Bradby’ın programına katılan Harry, ailesini "şeytanla yatağa girmekle" suçlamış ve aileden yapılan ‘sızdırma’ların kendisini bu kitabı yazmaya yönelttiğini açıklamıştı.

38 yaşındaki Sussex Dükü, kraliyet ailesinin, kendisi ve eşi Meghan Markle’ın medyadaki imajına olumlu katkıda bulunacak hiçbir harekette bulunmadığını söylemiş, “Ben ve ailem hakkında söylenen bir sürü yalandan sonra, öyle bir noktaya geliyor ki, yine ailenin bazı üyeleri ile magazin basını arasındaki ilişkiye geri dönersek, bazı aile üyeleri şeytanla yatağa girmeye karar verdiler” ifadesini kullanmıştı.

Prens Harry televizyonda kraliyetle dalga geçti - 8

"HİÇBİR ZAMAN MEGHAN'LA İYİ GEÇİNMEDİLER"

Harry, Prens William ve Prenses Kate çiftinin hiçbir zaman Meghan Markle ile iyi gençinmediğini öne sürmüş, ağabeyi ve eşinin, Markle’a engel koyduğundan söz etmişti. Çiftin, karısı Markle’ı “Amerikalı oyuncu, boşanmış ve melez” şeklinde şablona oturttuklarını söylemişti.

Kraliyet üyelerinin, eşi Meghan Markle’ı kötüleyen sayısız kitaba ilham verdiğini söyleyen Harry, ailenin karısı aleyhine malzeme veren sızdırmalara alet olduğunu öne sürmüştü.

"BASINLA SUÇ ORTAĞI OLDULAR"

Kraliyet ailesinin, kendileriyle çatışan İngiliz basınıyla suç ortağı olduğunu söyleyen Harry,
"En üzücü olan, ailemin bazı üyeleri ve onlar için çalışan insanların mümkün olduğu kadar çok çatışma yaratmak isteyen magazin basını ile suç ortağı olması” ifadesini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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