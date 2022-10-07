Prens Harry ve Elton John'un arasında olduğu ünlüler İngiliz gazetesine dava açıyor

İddialar arasında, özel telefon konuşmalarının dinlendiği ve içerden bilgi almak için polise rüşvet verildiği yer alıyor.

Bu suçlamaların ‘buzdağının yalnızca görünen kısmı’ olduğu ve adı açıklanmayan daha pek çok kişinin mağdur olduğu belirtildi.