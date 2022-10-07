Prens Harry ve Elton John'un arasında olduğu ünlüler İngiliz gazetesine dava açıyor

Aralarında İngiliz kraliyetinden Prens Harry’nin de olduğu bir grup ünlü isim, İngiliz gazetesi Daily Mail’in editörlerine dava açıyor.
Doreen Lawrence, Sadie Frost ve Elizabeth Hurley’nin aralarında olduğu isimler, ‘özel hayatın gizlilliğini ihlal' ettiği için yasal işlem başlattı.
Ünlü isimlerin evlerine ve arabalarına gizlice dinleme cihazı yerleştirdiği iddia edilen Associated Newspapers Ltd. Adlı şirket, iddialar karşısında ‘inanılmaz bir karalama kampanyası’ ifadelerini kullandı.
İddialar arasında, özel telefon konuşmalarının dinlendiği ve içerden bilgi almak için polise rüşvet verildiği yer alıyor.
Bu suçlamaların ‘buzdağının yalnızca görünen kısmı’ olduğu ve adı açıklanmayan daha pek çok kişinin mağdur olduğu belirtildi.
Yayınlanan basın açıklamasında “Bu insanlar, kariyerleri ve özel hayatları nedeniyle medyanın ve toplumun odağında. Medyanın özgürce ama aynı anda sorumluluk duygusuyla hareket ettiği bir dünyada yaşamak istiyorlar” ifadesi yer aldı.
Daily Mail konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Gazete bu karalama kampanyasının, 30 yıllık telefon hackleme skandallarına Daily Mail’in adını karıştırmak için ortaya atıldığını öne sürdü.