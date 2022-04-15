Prens Harry ve Meghan Markle 2 yıl sonra Kraliçe Elizabeth ile ilk defa bir arada

Haberler - ntv.com.tr | 15.04.2022 - 14:16 - Son Güncelleme : 15.04.2022 - 14:27

Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle, iki senenin ardından Kraliçe Elizabeth ile bir araya geldi.

Prens Harry ve Meghan Markle 2 yıl sonra Kraliçe Elizabeth ile ilk defa bir arada - 1

Gazi ve engelli bireylerin spor müsabakası Invictus Games etkinliği için Hollanda’ya giden ve çifti, yol üzerindeki İngiltere’ye uğrayarak İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'i ziyaret etti.

Prens Harry ve Meghan Markle 2 yıl sonra Kraliçe Elizabeth ile ilk defa bir arada - 2

California’dan ayrılarak Londra’nın Heathrow Havalimanı’na ulaşan çift, çocukları Archie (2) ve Lilibet (10 aylık) ile Kraliçe'yi Windsor Kalesi’nde ziyaret etti.

Prens Harry ve Meghan Markle 2 yıl sonra Kraliçe Elizabeth ile ilk defa bir arada - 3

’in yanı sıra Prens Charles ile de görüşen çiftin, iki yıl aradan sonra yaptığı bu ziyaret gizli tutuldu.

Prens Harry ve Meghan Markle 2 yıl sonra Kraliçe Elizabeth ile ilk defa bir arada - 4

Çiftin şu anda Invictus Games nedeniyle Hollanda’da olduğu belirtildi.

Prens Harry ve Meghan Markle 2 yıl sonra Kraliçe Elizabeth ile ilk defa bir arada - 5

Prens Harry, 2021 yazında Prenses Diana için Londra'da düzenlenen anma törenine katılmıştı. Çift, bunun dışında 2020 yılında kraliyet ailesinden ayrıldıklarından beri hiç İngiltere’de bulunmadı.

Prens Harry ve Meghan Markle 2 yıl sonra Kraliçe Elizabeth ile ilk defa bir arada - 6

Covid geçiren ve sağlık sorunları devam eden Kraliçe Elizabeth’i ziyaret eden çift, geçen ay Prens Philip'in anma törenine katılmadıkları için eleştirilmişti.

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