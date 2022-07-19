Prens Harry ve Meghan Markle BM Genel Kurulu'nda: En çok savunmasızlar zarar görüyor

Harry, "Bu acı verici bir yıl oldu. Dünyanın her bir köşesinde pandeminin topluluklar üzerinde yıkıcı etkileri sürüyor. İklim değişikliği gezegenimizi kasıp kavuruyor. En çok savunmasızlar zarar görüyor. Yalan ve dezenformasyonlarla geniş kitleleri etkileyen küçük bir kitle var. Ukrayna'daki korkunç savaş ve ABD'deki anayasal hakların geriye gitmesiyle demokrasi ve özgürlüğü küresel bir saldırıya tanıklık ediyoruz. Bunlar Mandela'nın yaşamının da amacıyd" dedi.