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Prens Harry ve Meghan Markle BM Genel Kurulu'nda: En çok savunmasızlar zarar görüyor

Haberler | 19.07.2022 - 08:31

Prens Harry, "Uluslararası Nelson Mandela Günü" dolasıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler ziyareti sırasında Prens Harry'e eşi Meghan Markle da eşlik etti. Harry yaptığı konuşmada, "Bu acı verici bir yıl oldu. Dünyanın her bir köşesinde pandeminin topluluklar üzerinde yıkıcı etkileri sürüyor. İklim değişikliği gezegenimizi kasıp kavuruyor. En çok savunmasızlar zarar görüyor" dedi.

Prens Harry ve Meghan Markle BM Genel Kurulu'nda: En çok savunmasızlar zarar görüyor - 1

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ve eşi 'ı ağırladı.

Prens Harry ve Meghan Markle BM Genel Kurulu'nda: En çok savunmasızlar zarar görüyor - 2

Prens Harry, Uluslararası Nelson Mandela Günü dolasıyla genel kurula hitap etti.

Prens Harry ve Meghan Markle BM Genel Kurulu'nda: En çok savunmasızlar zarar görüyor - 3

37 yaşındaki Harry, dünyanın içinde bulunduğu sorunlara dikkat çekti.

Prens Harry ve Meghan Markle BM Genel Kurulu'nda: En çok savunmasızlar zarar görüyor - 4

Harry, "Bu acı verici bir yıl oldu. Dünyanın her bir köşesinde pandeminin topluluklar üzerinde yıkıcı etkileri sürüyor. İklim değişikliği gezegenimizi kasıp kavuruyor. En çok savunmasızlar zarar görüyor. Yalan ve dezenformasyonlarla geniş kitleleri etkileyen küçük bir kitle var. Ukrayna'daki korkunç savaş ve ABD'deki anayasal hakların geriye gitmesiyle demokrasi ve özgürlüğü küresel bir saldırıya tanıklık ediyoruz. Bunlar Mandela'nın yaşamının da amacıyd" dedi.

Prens Harry ve Meghan Markle BM Genel Kurulu'nda: En çok savunmasızlar zarar görüyor - 5

Prens Harry, Afrika'nın yaşamındaki özel yerine de işaret etti. Harry, "Afrika'yı ilk 13 yaşındayken ziyaret ettim. Daima bu kıtada umudu gördüm. Neredeyse tüm yaşamım için hayat bağım oldu. Barışı ve huzuru bulduğum yer burası oldu hep. Öldükten sonra anneme en yakın hissetiğim yer de orası oldu. Ruh eşimi de orada buldum" diye konuştu.

Prens Harry ve Meghan Markle BM Genel Kurulu'nda: En çok savunmasızlar zarar görüyor - 6

İşte öne çıkan diğer kareler...

Prens Harry ve Meghan Markle BM Genel Kurulu'nda: En çok savunmasızlar zarar görüyor - 7
Prens Harry ve Meghan Markle BM Genel Kurulu'nda: En çok savunmasızlar zarar görüyor - 8
Prens Harry ve Meghan Markle BM Genel Kurulu'nda: En çok savunmasızlar zarar görüyor - 9
Prens Harry ve Meghan Markle BM Genel Kurulu'nda: En çok savunmasızlar zarar görüyor - 10
Prens Harry ve Meghan Markle BM Genel Kurulu'nda: En çok savunmasızlar zarar görüyor - 11

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