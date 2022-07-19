Prens Harry ve Meghan Markle BM Genel Kurulu'nda: En çok savunmasızlar zarar görüyor

Haberler | 19.07.2022 - 08:31
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ı ağırladı.
Prens Harry, Uluslararası Nelson Mandela Günü dolasıyla genel kurula hitap etti.
37 yaşındaki Harry, dünyanın içinde bulunduğu sorunlara dikkat çekti.
Harry, "Bu acı verici bir yıl oldu. Dünyanın her bir köşesinde pandeminin topluluklar üzerinde yıkıcı etkileri sürüyor. İklim değişikliği gezegenimizi kasıp kavuruyor. En çok savunmasızlar zarar görüyor. Yalan ve dezenformasyonlarla geniş kitleleri etkileyen küçük bir kitle var. Ukrayna'daki korkunç savaş ve ABD'deki anayasal hakların geriye gitmesiyle demokrasi ve özgürlüğü küresel bir saldırıya tanıklık ediyoruz. Bunlar Mandela'nın yaşamının da amacıyd" dedi.
Prens Harry, Afrika'nın yaşamındaki özel yerine de işaret etti. Harry, "Afrika'yı ilk 13 yaşındayken ziyaret ettim. Daima bu kıtada umudu gördüm. Neredeyse tüm yaşamım için hayat bağım oldu. Barışı ve huzuru bulduğum yer burası oldu hep. Öldükten sonra anneme en yakın hissetiğim yer de orası oldu. Ruh eşimi de orada buldum" diye konuştu.
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