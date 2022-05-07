Prens Harry ve Meghan Markle geleneksel balkon buluşmasında yer almayacak

Haberler - ntv.com.tr | 07.05.2022 - 10:43 - Son Güncelleme : 07.05.2022 - 11:10
Los Angeles’ta yaşamaya başlayan ve son olarak Hollanda’ya Invictus Games için gelen Meghan Markle ve Prens Harry çifti, İngiltere’ye geri dönüyor.
Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılı için düzenlenen Platin Jübile etkinliğine katılacak olan çiftin gelenekselleşen balkon fotoğrafında diğer kraliyet üyelerinin yanında yer almayacağı belirtildi.
2020 yılında kraliyet ailesinden ayrılmalarının ardından ilk defa resmi bir etkinliğe katılacak olan çift, çocukları Archie ve Lilibet ile İngiltere’ye gitmeye hazırlanıyor.
Prens Harry ve eşi Meghan Markle halen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını taşıyor olsalar da resmi düzeydeki kraliyet görevlerine devam etmiyorlar.
Çiftin, özellikle Oprah Winfrey’nin programına çıkıp kraliyet ailesine yönelttikleri eleştiriler İngiltere’de tepki toplamıştı.
Invictus Games etkinliği için ilk defa Avrupa'ya beraber gelen çiftin Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles ile Windsor Kalesi'nde gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Kraliçe ile Invictus Games hakkında konuştuklarını belirten Prens Harry, “İngiltere takımı için bir sürü mesaj gönderdi. Kraliçe'nin dediklerini takımdakilere illetim. Onu görmek harikaydı. Eminim gelebilseydi o da burada bulunmak isterdi” dedi.
Hakkında çıkan cinsel istismalar suçlamalarıya gündeme gelen Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew da balkon buluşmasına katılmayan isimlerden biri. Hakkında çıkan söylentileri yalanlayan Prens Andrew, resmi düzeydeki kraliyet görevlerinden men edilmişti.
Son olarak, Prens Philip için düzenlenen anma töreninde Kraliçe Elizabeth'e eşlik eden Prens Andrew, hakkındaki cinsel istismar suçlamaları nedeniyle meclis gündemine taşınmıştı. York şehrinin meclis üyelerinin bir araya gelerek düzenlendiği toplantıda, Prens Andrew’un Birleşik Krallık tarafından verilen tüm onur unvanlarından men edilmesi konuşuldu. Üyeler, Kraliçe'den oğlunun York şehriyle ilgili sahip olduğu tüm unvanları almasını talep etti.