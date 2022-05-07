Prens Harry ve Meghan Markle geleneksel balkon buluşmasında yer almayacak

2 YIL SONRA İLK DEFA GÖRÜŞTÜLER

Invictus Games etkinliği için ilk defa Avrupa'ya beraber gelen çiftin Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles ile Windsor Kalesi'nde gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Kraliçe ile Invictus Games hakkında konuştuklarını belirten Prens Harry, “İngiltere takımı için bir sürü mesaj gönderdi. Kraliçe'nin dediklerini takımdakilere illetim. Onu görmek harikaydı. Eminim gelebilseydi o da burada bulunmak isterdi” dedi.