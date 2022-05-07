Prens Harry ve Meghan Markle geleneksel balkon buluşmasında yer almayacak

Haberler - ntv.com.tr | 07.05.2022 - 10:43 - Son Güncelleme : 07.05.2022 - 11:10

Kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlayan Platin Jübile etkinliği için İngiltere’ye geliyor. Ancak çift, Buckingham Sarayı’nın balkonunda çekilen geleneksel fotoğrafta bulunmayacak.

Prens Harry ve Meghan Markle geleneksel balkon buluşmasında yer almayacak - 1

Los Angeles’ta yaşamaya başlayan ve son olarak Hollanda’ya Invictus Games için gelen  ve çifti, İngiltere’ye geri dönüyor.

Prens Harry ve Meghan Markle geleneksel balkon buluşmasında yer almayacak - 2

’in tahttaki 70. yılı için düzenlenen Platin Jübile etkinliğine katılacak olan çiftin gelenekselleşen balkon fotoğrafında diğer kraliyet üyelerinin yanında yer almayacağı belirtildi.

Prens Harry ve Meghan Markle geleneksel balkon buluşmasında yer almayacak - 3

2020 yılında kraliyet ailesinden ayrılmalarının ardından ilk defa resmi bir etkinliğe katılacak olan çift, çocukları Archie ve Lilibet ile İngiltere’ye gitmeye hazırlanıyor.

Prens Harry ve Meghan Markle geleneksel balkon buluşmasında yer almayacak - 4

Prens Harry ve eşi Meghan Markle halen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını taşıyor olsalar da resmi düzeydeki kraliyet görevlerine devam etmiyorlar.

Prens Harry ve Meghan Markle geleneksel balkon buluşmasında yer almayacak - 5

Çiftin, özellikle Oprah Winfrey’nin programına çıkıp kraliyet ailesine yönelttikleri eleştiriler İngiltere’de tepki toplamıştı.

Prens Harry ve Meghan Markle geleneksel balkon buluşmasında yer almayacak - 6

2 YIL SONRA İLK DEFA GÖRÜŞTÜLER

Invictus Games etkinliği için ilk defa Avrupa'ya beraber gelen çiftin Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles ile Windsor Kalesi'nde gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Kraliçe ile Invictus Games hakkında konuştuklarını belirten Prens Harry, “İngiltere takımı için bir sürü mesaj gönderdi. Kraliçe'nin dediklerini takımdakilere illetim. Onu görmek harikaydı. Eminim gelebilseydi o da burada bulunmak isterdi” dedi.

Prens Harry ve Meghan Markle geleneksel balkon buluşmasında yer almayacak - 7

PRENS ANDREW DA KATILMAYACAK

Hakkında çıkan cinsel istismalar suçlamalarıya gündeme gelen Kraliçe Elizabethin oğlu Prens Andrew da balkon buluşmasına katılmayan isimlerden biri. Hakkında çıkan söylentileri yalanlayan Prens Andrew, resmi düzeydeki kraliyet görevlerinden men edilmişti.

Prens Harry ve Meghan Markle geleneksel balkon buluşmasında yer almayacak - 8

KRALİÇE'DEN UNVANLARINI ALMASINI İSTEDİLER

Son olarak, Prens Philip için düzenlenen anma töreninde Kraliçe Elizabeth'e eşlik eden Prens Andrew, hakkındaki cinsel istismar suçlamaları nedeniyle meclis gündemine taşınmıştı. York şehrinin meclis üyelerinin bir araya gelerek düzenlendiği toplantıda, Prens Andrewun Birleşik Krallık tarafından verilen tüm onur unvanlarından men edilmesi konuşuldu. Üyeler, Kraliçe'den oğlunun York şehriyle ilgili sahip olduğu tüm unvanları almasını talep etti.

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