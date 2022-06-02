Prens Harry ve Meghan Markle Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile etkinliği için İngiltere'de

Haberler - ntv.com.tr | 02.06.2022 - 11:42 - Son Güncelleme : 02.06.2022 - 11:48

Prens Harry ve Meghan Markle, uzun bir aradan sonra İngiltere’ye ayak bastı. Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılı için düzenlenen görkemli Platin Jübile töreni için Birleşik Krallık’a gelen çift, kızı Lilibet’i ilk defa Kraliçe Elizabeth ile tanıştıracak. Çiftin bugün İngiliz Ordusu’nun düzenlediği geleneksel bayrak yürüyüşüne katılması bekleniyor.

Prens Harry ve Meghan Markle Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile etkinliği için İngiltere'de - 1

ailesinde ayrılarak ABD’de yaşamaya başlayan ve  çifti, ’in Platin Jübile töreni için İngiltere’ye gitti. Çocukları Archie ve Lilibet ile ilk defa kraliyet etkinliğine katılacak olan çifti, Kraliçe Elizabeth özel araç ile karşıladı.

Prens Harry ve Meghan Markle Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile etkinliği için İngiltere'de - 2

KRALİÇE ÖZEL ARAÇ GÖNDERDİ

Kaliforniya’dan İngiltere’ye özel uçak ile gelen Prens ve Markle, Kraliçe’nin Land Rover aracıyla Farnborough Havalimanı’ndan alındı ve bu süreçte konaklayacakları Frogmore’da götürüldü.

Prens Harry ve Meghan Markle Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile etkinliği için İngiltere'de - 3

KIZLARI KRALİÇE İLE İLK DEFA TANIŞACAK

Bu ziyaret ile ikinci çocukları Lilibet ilk defa İngiltere’ye ayak başmış oldu. Cumartesi günü 1. yaşını kutlayacak olan Lilibet, ilk defa Kraliçe Elizabeth ile tanışacak.

Prens Harry ve Meghan Markle Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile etkinliği için İngiltere'de - 4

TÖRENE KATILACAKLAR

Çift, Platin Jübile etkinlikleri kapsamında bugün düzenlenecek olan ‘Trooping the Colour’ törenine katılacak. Törende İngiliz Ordusu'nun 17. yüzyıldan beri sürdürdüğü geleneksel bayrak yürüyüşü yer alacak.

Prens Harry ve Meghan Markle Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile etkinliği için İngiltere'de - 5

BELGESEL GELECEK İDDİASI

The Sun’ın haberine göre, Kraliçe Elizabethin torunu Prens Harryi ve ailesini araçla aldırmanın doğru bir davranış olduğuna inandığı belirtildi. Söylentilere göre dijital bir platformun bu süreci kayda aldığı ve 11 milyon sterlinlik bir belgesel yapacağı iddia edildi.

Prens Harry ve Meghan Markle Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile etkinliği için İngiltere'de - 6

BALKONDA OLMAYACAKLAR

Etkinliğe katılacak olan çiftin gelenekselleşen balkon fotoğrafında diğer kraliyet üyelerinin yanında yer almayacağı belirtildi. Prens Harry ve eşi Meghan Markle halen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını taşıyor olsalar da resmi düzeydeki kraliyet görevlerine devam etmiyorlar.

Prens Harry ve Meghan Markle Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile etkinliği için İngiltere'de - 7

HEYKELLERİ GERİ KONDU

Yaklaşık iki yıl önce İngiliz kraliyet ailesinden resmen ayrıldıklarını duyuran ve Kaliforniya’ya taşınan çiftinin, Madame Tussauds’un Londra şubesindeki balmumu figürleri kaldırılmıştı. Kraliçe Elizabethin Platin Jübile etkinliği kapsamında çiftin heykelleri yeniden müzeye geri konuldu. Madame Tussauds Londra’nın genel müdürü Tim Waters, “Kraliyet Taht Odası’nda aile üyelerinin yeniden bir araya gelmesi bize doğru geldi” ifadelerini kullandı.

Prens Harry ve Meghan Markle Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile etkinliği için İngiltere'de - 8

Çift son olarak Santa Barbara’da düzenlenen polo etkinliğine katılnış ve romantik pozlar vermişti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER