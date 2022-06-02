Prens Harry ve Meghan Markle Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile etkinliği için İngiltere'de

BELGESEL GELECEK İDDİASI

The Sun’ın haberine göre, Kraliçe Elizabeth’in torunu Prens Harry’i ve ailesini araçla aldırmanın doğru bir davranış olduğuna inandığı belirtildi. Söylentilere göre dijital bir platformun bu süreci kayda aldığı ve 11 milyon sterlinlik bir belgesel yapacağı iddia edildi.