Prens Harry ve Meghan Markle Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile etkinliği için İngiltere'de

Haberler - ntv.com.tr | 02.06.2022 - 11:42 - Son Güncelleme : 02.06.2022 - 11:48
Kraliyet ailesinde ayrılarak ABD’de yaşamaya başlayan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Kraliçe Elizabeth’in Platin Jübile töreni için İngiltere’ye gitti. Çocukları Archie ve Lilibet ile ilk defa kraliyet etkinliğine katılacak olan çifti, Kraliçe Elizabeth özel araç ile karşıladı.
Bu ziyaret ile ikinci çocukları Lilibet ilk defa İngiltere’ye ayak başmış oldu. Cumartesi günü 1. yaşını kutlayacak olan Lilibet, ilk defa Kraliçe Elizabeth ile tanışacak.
Çift, Platin Jübile etkinlikleri kapsamında bugün düzenlenecek olan ‘Trooping the Colour’ törenine katılacak. Törende İngiliz Ordusu'nun 17. yüzyıldan beri sürdürdüğü geleneksel bayrak yürüyüşü yer alacak.
The Sun’ın haberine göre, Kraliçe Elizabeth’in torunu Prens Harry’i ve ailesini araçla aldırmanın doğru bir davranış olduğuna inandığı belirtildi. Söylentilere göre dijital bir platformun bu süreci kayda aldığı ve 11 milyon sterlinlik bir belgesel yapacağı iddia edildi.
Etkinliğe katılacak olan çiftin gelenekselleşen balkon fotoğrafında diğer kraliyet üyelerinin yanında yer almayacağı belirtildi. Prens Harry ve eşi Meghan Markle halen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını taşıyor olsalar da resmi düzeydeki kraliyet görevlerine devam etmiyorlar.
Yaklaşık iki yıl önce İngiliz kraliyet ailesinden resmen ayrıldıklarını duyuran ve Kaliforniya’ya taşınan çiftinin, Madame Tussauds’un Londra şubesindeki balmumu figürleri kaldırılmıştı. Kraliçe Elizabeth’in Platin Jübile etkinliği kapsamında çiftin heykelleri yeniden müzeye geri konuldu. Madame Tussauds Londra’nın genel müdürü Tim Waters, “Kraliyet Taht Odası’nda aile üyelerinin yeniden bir araya gelmesi bize doğru geldi” ifadelerini kullandı.
Çift son olarak Santa Barbara’da düzenlenen polo etkinliğine katılnış ve romantik pozlar vermişti.