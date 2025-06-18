Prens Harry ve Meghan Markle'a yerel halktan tepki: ''Ünvanları geri alınsın''
Prens Harry ve Meghan Markle, 2018’deki evliliklerinin ardından “Sussex Dükü ve Düşesi” unvanlarını almışlardı. Ancak çift, her yıl 16 Haziran’da kutlanan Sussex Günü’nü kamuoyuna açık şekilde kutlamamaları nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.
Çift, 2018’de Kraliçe II. Elizabeth tarafından Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarıyla onurlandırılmış; Meghan, tarihte ilk Sussex Düşesi, Harry ise ikinci Sussex Dükü olmuştu. Kraliyet görevlerinden ayrılmadan önce, aktif çalışan kraliyet üyeleri olarak Sussex bölgesini yalnızca bir kez ve sadece altı saatliğine ziyaret etmişlerdi.