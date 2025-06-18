Prens Harry ve Meghan Markle'a yerel halktan tepki: ''Ünvanları geri alınsın''

Prens Harry ve Meghan Markle, 2018’deki evliliklerinin ardından “Sussex Dükü ve Düşesi” unvanlarını almışlardı. Ancak çift, her yıl 16 Haziran’da kutlanan Sussex Günü’nü kamuoyuna açık şekilde kutlamamaları nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Prens Harry ve Meghan Markle'a yerel halktan tepki: ''Ünvanları geri alınsın'' - 1

Çift, 2018’de Kraliçe II. Elizabeth tarafından Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarıyla onurlandırılmış; Meghan, tarihte ilk Sussex Düşesi, Harry ise ikinci Sussex Dükü olmuştu. Kraliyet görevlerinden ayrılmadan önce, aktif çalışan kraliyet üyeleri olarak Sussex bölgesini yalnızca bir kez ve sadece altı saatliğine ziyaret etmişlerdi.

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Prens Harry ve Meghan Markle'a yerel halktan tepki: ''Ünvanları geri alınsın'' - 2

Sussex Günü, her yıl 16 Haziran’da bölgenin zengin kültür ve mirasını kutlamak için düzenleniyor. Bu özel günde, çeşitli yardım kuruluşları toplumu desteklemek amacıyla bağış kampanyaları düzenliyor, kasabalarda müzik, dans ve pazar etkinlikleri yapılıyor. Ancak Sussex Günü’nün bu yıl da Harry ve Meghan tarafından görmezden gelinmesi, yerel halk ve eski milletvekili Tim Loughton’dan sert tepki aldı.

Prens Harry ve Meghan Markle'a yerel halktan tepki: ''Ünvanları geri alınsın'' - 3

Loughton, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, “Sussex unvanını kullanmaya devam eden Dük ve Düşes’in bölgeye olan ilgisi, söylemek gerekirse, son derece yetersiz. Artık Sussex bölgesine gerçek anlamda ilgi gösteren bir Dük’e ihtiyacımız var. Sussex Günü’nü kutlamak çok mu zor? Çift, İngiltere’yi bırakıp Kaliforniya’ya taşınmadan önce bile Sussex’i nadiren ziyaret etti. Sussex Günü’nde de bölgeye karşı herhangi bir ilgi göstermediler” ifadelerini kullandı.

Prens Harry ve Meghan Markle'a yerel halktan tepki: ''Ünvanları geri alınsın'' - 4

Loughton’ın görüşü sosyal medyada da yankı buldu. Birçok kraliyet taraftarı, “Onlar Sussex’i umursamıyor. Sadece unvanları istiyorlar, sorumluluklarını değil” yorumunda bulundu.

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