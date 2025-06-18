Prens Harry ve Meghan Markle'a yerel halktan tepki: ''Ünvanları geri alınsın''

Loughton, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, “Sussex unvanını kullanmaya devam eden Dük ve Düşes’in bölgeye olan ilgisi, söylemek gerekirse, son derece yetersiz. Artık Sussex bölgesine gerçek anlamda ilgi gösteren bir Dük’e ihtiyacımız var. Sussex Günü’nü kutlamak çok mu zor? Çift, İngiltere’yi bırakıp Kaliforniya’ya taşınmadan önce bile Sussex’i nadiren ziyaret etti. Sussex Günü’nde de bölgeye karşı herhangi bir ilgi göstermediler” ifadelerini kullandı.



