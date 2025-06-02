Prens Harry'den aile içi gerilimi artıran hamle
Sussex Düşesi Meghan Markle’ın kurduğu gıda şirketinden sonra eşi Prens Harry'nin de ticari bir girişime hazırlandığı konuşuluyor. Ancak bu olası adım, kraliyet ailesinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir.
The Mirror'da yer alan habere göre, son yıllarda finansal anlamda Meghan Markle'ın gerisinde kaldığı ileri sürülen Prens Harry, kendi amacını bulmak için kolları sıvadı. Harry'nin bu süreçte kurucusu olduğu Invictus Games Vakfı'na da odaklanmak istediği de ifade edildi.