Prens Harry'den aile içi gerilimi artıran hamle

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın kurduğu gıda şirketinden sonra eşi Prens Harry'nin de ticari bir girişime hazırlandığı konuşuluyor. Ancak bu olası adım, kraliyet ailesinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir.

Prens Harry'den aile içi gerilimi artıran hamle - 1

The Mirror'da yer alan habere göre, son yıllarda finansal anlamda Meghan Markle'ın gerisinde kaldığı ileri sürülen Prens Harry, kendi amacını bulmak için kolları sıvadı. Harry'nin bu süreçte kurucusu olduğu Invictus Games Vakfı'na da odaklanmak istediği de ifade edildi.

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Prens Harry'den aile içi gerilimi artıran hamle - 2

Markle ile yaptığı evlilikten sonra ailesiyle arasına mesafe koyan 40 yaşındaki Prens Harry'nin ne tür bir ticari girişimde bulunacağı konusunda henüz net bilgiler bulunmuyor. Ancak bu konu, Sussex çiftinin yeni oluşturduğu danışman ekibinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. BBC Kraliyet Muhabiri Jennie Bond ise Prens Harry’nin ticari bir rota izlemesinin bazı riskler barındırdığı konusunda uyarıda bulundu.

Prens Harry'den aile içi gerilimi artıran hamle - 3

Bond, İngiliz basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bence Harry'nin bu tarz bir hamle yapması, onun kraliyet unvanını kötüye kullandığı yönünde pek çok suçlamayı beraberinde getirebilir. Prens Harry, bu ithamlar karşısında oldukça öfkelenecektir.''

Prens Harry'den aile içi gerilimi artıran hamle - 4

Harry'nin normal standartlara göre oldukça zengin biri olduğunu söyleyen Bond, ''Ama Montecito’da yaşamak da hiç ucuz değil, özellikle Sussex Dükü'nün gerekli gördüğü güvenlik harcamalarıyla birlikte'' şeklinde konuştu.

Prens Harry, son dönemde daha çok hayır kurumları ve kâr amacı gütmeyen projelerle ön plana çıkıyor. Annesine olan sevgisini ve özlemini her fırsatta dile getiren Harry, bu ayın başlarında Las Vegas’ta düzenlenen bir etkinlikte Diana Ödülü’nü tanıtmıştı.

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