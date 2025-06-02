Prens Harry'den aile içi gerilimi artıran hamle

Harry'nin normal standartlara göre oldukça zengin biri olduğunu söyleyen Bond, ''Ama Montecito’da yaşamak da hiç ucuz değil, özellikle Sussex Dükü'nün gerekli gördüğü güvenlik harcamalarıyla birlikte'' şeklinde konuştu.

Prens Harry, son dönemde daha çok hayır kurumları ve kâr amacı gütmeyen projelerle ön plana çıkıyor. Annesine olan sevgisini ve özlemini her fırsatta dile getiren Harry, bu ayın başlarında Las Vegas’ta düzenlenen bir etkinlikte Diana Ödülü’nü tanıtmıştı.