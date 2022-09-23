Prens Harry'den Kral Charles'a Meghan Markle resti

Kraliyet ailesi, Kraliçe II. Elizabeth'in yasını tutmaya devam ediyor. ingiliz basınıysa Prens Harry ile Kraliyet ailesi arasında yaşanan gerilimle ilgili iddia ve dedikoduları ön plana çıkarmaya başladı. Eşi Meghan Markle'nin dışlanmasına tepki olarak Prens Harry'nin babasının yemek davetine katılmadığı belirtiliyor.

Prens Harry'den Kral Charles'a Meghan Markle resti - 1

Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından yas tutan Kraliyet ailesinde sular durulmuyor. Kraliyet ailesiyle yaşadıkları gerilimlerin sık sık gündeme geldiği Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin, Kraliçe'nin ölümü sonrası yaşadıklarına dair yeni detaylar ortaya çıktı.


Prens Harry'den Kral Charles'a Meghan Markle resti - 2

Kraliyet ailesi üyeleri, kraliçenin sağlık durumunun kötüleştiğinin açıklanmasının hemen ardından; kraliçenin kaldığıİskoçya'daki Balmoral Sarayı'na gitmişti. Prens Harry'nin eşi Markle olmadan tek başına Balmoral'a gitmesiyse çok konuşulmuştu.


Prens Harry'den Kral Charles'a Meghan Markle resti - 3

Harry'nin babası Charles'ı arayarak Markle'la beraber gelmek istediğini söylediği, Charles'ın bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. Harry'nin Markle'ın gelmesini ayarlamaya çalışırken diğer kraliyet üyelerinin bindiği uçağı da kaçırdığı belirtiliyor.


Prens Harry'den Kral Charles'a Meghan Markle resti - 4

Bunun üzerine Balmoral'a tek başına giden Prens Harry'nin; tepki olarak babasının o geceki yemek davetini reddettiği söyleniyor.


Prens Harry'den Kral Charles'a Meghan Markle resti - 5

Harry'nin o gün yeni Kral Charles, eşi Kraliçe Camilla ve Prens William'la kalmak yerine, Prens Andrew, Prens Edward ve eşi Sophie Wessex'le beraber yas tuttuğu belirtiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER