Prens Harry'den Kral Charles'a Meghan Markle resti

Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından yas tutan Kraliyet ailesinde sular durulmuyor. Kraliyet ailesiyle yaşadıkları gerilimlerin sık sık gündeme geldiği Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin, Kraliçe'nin ölümü sonrası yaşadıklarına dair yeni detaylar ortaya çıktı.
Kraliyet ailesi üyeleri, kraliçenin sağlık durumunun kötüleştiğinin açıklanmasının hemen ardından; kraliçenin kaldığıİskoçya'daki Balmoral Sarayı'na gitmişti. Prens Harry'nin eşi Markle olmadan tek başına Balmoral'a gitmesiyse çok konuşulmuştu.
Harry'nin babası Charles'ı arayarak Markle'la beraber gelmek istediğini söylediği, Charles'ın bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. Harry'nin Markle'ın gelmesini ayarlamaya çalışırken diğer kraliyet üyelerinin bindiği uçağı da kaçırdığı belirtiliyor.
Bunun üzerine Balmoral'a tek başına giden Prens Harry'nin; tepki olarak babasının o geceki yemek davetini reddettiği söyleniyor.
Harry'nin o gün yeni Kral Charles, eşi Kraliçe Camilla ve Prens William'la kalmak yerine, Prens Andrew, Prens Edward ve eşi Sophie Wessex'le beraber yas tuttuğu belirtiliyor.