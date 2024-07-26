Prens Harry'den Meghan Markle açıklaması: Onu İngiltere'ye geri getirmeyeceğim
Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti gündemden düşmüyor. Son dönemde biten iş anlaşmalarıyla adından söz ettiren çiftten Prens Harry, eşi Meghan Markle'ı İngiltere'ye geri getirimeyeceğini açıkladı.
2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.