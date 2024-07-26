Prens Harry'den Meghan Markle açıklaması: Onu İngiltere'ye geri getirmeyeceğim

Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti gündemden düşmüyor. Son dönemde biten iş anlaşmalarıyla adından söz ettiren çiftten Prens Harry, eşi Meghan Markle'ı İngiltere'ye geri getirimeyeceğini açıkladı.

Prens Harry'den Meghan Markle açıklaması: Onu İngiltere'ye geri getirmeyeceğim - 1

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Prens Harry'den Meghan Markle açıklaması: Onu İngiltere'ye geri getirmeyeceğim - 2

Geçtiğimiz haftalarda ülkesini özlediği ve eşi Meghan Markle'ı sevmedikleri için artık arkadaşlarını görmediği iddia edilen Prens Harry, son röportajıyla adından söz ettirdi.

Prens Harry'den Meghan Markle açıklaması: Onu İngiltere'ye geri getirmeyeceğim - 3

Prens Harry, ITV belgeseli Tabloids on Trial için verdiği yeni röportajda; Meghan Markle'ı İngiltere'ye geri getirme konusundaki korkularını paylaştı.

Prens Harry'den Meghan Markle açıklaması: Onu İngiltere'ye geri getirmeyeceğim - 4

Prens Harry "Hala tehlikeli ve tek gereken tek bir aktör, bu yazıyı okuyan bir kişinin okuduklarına göre hareket etmesi" dedi.

Prens Harry'den Meghan Markle açıklaması: Onu İngiltere'ye geri getirmeyeceğim - 5

Prens Harry, sözlerine "Ve ister bıçak olsun ister asit, her neyse, bunlar benim için gerçek endişe kaynağı olan şeyler. Eşimi bu ülkeye geri getirmeyeceğim nedenlerden biri de bu" diye devam etti.

Prens Harry'den Meghan Markle açıklaması: Onu İngiltere'ye geri getirmeyeceğim - 6

Öte yandan 2022 yılında Metropolitan Polisi'nin eski terörle mücadele şefi Neil Basu, Sussex Düşesi'nin İngiltere'de yaşadığı süre boyunca hayatına yönelik gerçek tehditler olduğunu "Bunu araştıran ekiplerimiz vardı. İnsanlar bu tehditler nedeniyle dava edildi" diye ifade etmişti.

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