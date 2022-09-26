Prens Harry'den otobiyografi kitabında U dönüşü

Prens Harry, çıkarmaya hazırlandığı otobiyografisinde Kraliçe’nin ölümünün ardından son dakika değişikliği yaptı. Daily Mail’in haberine göre, kitabın son halininin, Elizabeth'in ölümünün ardından 'çok iyi gitmeyebileceği' korkusuyla bomba etkisi yaratabilecek otobiyografisinde U dönüşü yaptı.
Harry’nin anılarını içeren kitap, önümüzdeki günlerde çıkacaktı. Kitabı yaklaşık 40 milyon sterlinlik üç başlıklı bir anlaşmanın parçası olarak yazan Harry, bazı önemli değişiklikler yapılmasını istedi.
Eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Harry’nin isteği, kraliyet ailesi üyelerine karşı daha uzlaşmacı bir yaklaşım benimsemeye hazır olduğunun bir işareti olarak görüldü. Ancak yeni telaplerin yayıncılar açısından sorunlara neden olabileceği düşünülüyor. Yayıncıların Harry’ye 20 milyon dolarlık avans verdiği tahmin ediliyor.
Harry’ye yakın bir kaynak, "Kraliçe'nin ölümü ve cenazesi sonrası, babası Charles'ın tahta geçmesi ışığında iyileştirmeler yapmak istiyor. Kitapta, bu olaylardan hemen sonra ortaya çıkarsa pek iyi görünmeyebilecek şeyler olabilir. Harry artık bölümlerin değişmesini istiyor. Kitabı baştan yazmak söz konusu değil. Değişiklik yapmak istiyor ama çok geç olabilir” dedi.
Harry geçen yıl kendi kitabı üzerinde çalıştığını açıklamış ve 'Doğduğum Prens olarak değil, dönüştüğüm adam olarak yazacağım” demişti.
Kitabın piyasaya sürülmesi için resmi olarak bir tarih açıklanmadı, ancak Amerikan kaynakları yayıncıların 24 Kasım'da Şükran Günü için kitabın piyasada olacağını yazdı.
Küresel yayın anlaşması açıklamasında yayıncı kuruluş Penguin Random House, bunu "samimi ve içten bir anı" olarak nitelendirerek, "Prens Harry'nin dürüst ve büyüleyici bir kişisel portre sunacağını" söyledi.
Yayıncılar, kitabın Harry'nin “kraliyet hizmetine olan bağlılığı, onu iki kez Afganistan'ın ön saflarına götüren askeri görevi ve orada olmaktan duyduğu sevinç de dahil olmak üzere çocukluktan günümüze, bir eş ve baba oluşuna kadar halkın gözündeki yaşamını kapsayacağını” belirtti.