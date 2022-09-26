Prens Harry'den otobiyografi kitabında U dönüşü

20 MİLYON DOLAR AVANS ALDI

Prens Harry, çıkarmaya hazırlandığı otobiyografisinde Kraliçe’nin ölümünün ardından son dakika değişikliği yaptı. Daily Mail’in haberine göre, kitabın son halininin, Elizabeth'in ölümünün ardından 'çok iyi gitmeyebileceği' korkusuyla bomba etkisi yaratabilecek otobiyografisinde U dönüşü yaptı.

Harry’nin anılarını içeren kitap, önümüzdeki günlerde çıkacaktı. Kitabı yaklaşık 40 milyon sterlinlik üç başlıklı bir anlaşmanın parçası olarak yazan Harry, bazı önemli değişiklikler yapılmasını istedi.

Eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Harry’nin isteği, kraliyet ailesi üyelerine karşı daha uzlaşmacı bir yaklaşım benimsemeye hazır olduğunun bir işareti olarak görüldü. Ancak yeni telaplerin yayıncılar açısından sorunlara neden olabileceği düşünülüyor. Yayıncıların Harry’ye 20 milyon dolarlık avans verdiği tahmin ediliyor.