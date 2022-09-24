Prens Harry’nin eşi Meghan Markle: Favori tatil yerim İstanbul

Prens Harry’nin eşi ve eski oyuncu Meghan Markle, kendi blog’unda paylaştığı yazıda İstanbul hakkında yazı kaleme aldı. Markle, 'En sevdiği tatil yeri' olduğunu söylediği İstanbul’un tatlılarıyla ve göz alıcı binalarıyla muhteşem bir yer olduğunu vurguladı.

Prens Harry’nin eşi Meghan Markle: Favori tatil yerim İstanbul - 1

Prens Harry’nin eşi ve Meghan Markle, kendi blog’unda paylaştığı yazıda İstanbul'u övdü. Markle, 'En sevdiği tatil yeri' olduğunu söylediği İstanbul’un tatlılarıyla ve göz alıcı binalarıyla muhteşem bir yer olduğunu belirtti.


Prens Harry’nin eşi Meghan Markle: Favori tatil yerim İstanbul - 2

İstanbul’un hem kolay gidilebilir hem de ucuz olduğunu belirten Markle, İstanbul için “Capcanlı bir şehir” dedi. Seyahat tutkunu olduğunu belirten Markle, “İstanbul'da geçirdiği 48 saatin seyahat hedefleri arasında ilk sırada yer aldığını” kaydetti.


Prens Harry’nin eşi Meghan Markle: Favori tatil yerim İstanbul - 3

Yazısında seyahat tavsiyelerinde bulunan Meghan Markle, “Kapalı Çarşı'sıyla, keşfedilmeyi bekleyen 3 binden fazla camiiyle, halıları ve baklavasıyla, kültür dolu mahalleleriyle, gidilmesi gereken hamamıyla ve elbette Boğaz'ıyla İstanbul” ifadelerini kullandı.


Prens Harry’nin eşi Meghan Markle: Favori tatil yerim İstanbul - 4

Markle, İstanbul'un iki yakasının da aynı derecede canlı olduğunu ve şehirde birçok şeyin bir arada bulunabildiğini ifade etti.


Prens Harry’nin eşi Meghan Markle: Favori tatil yerim İstanbul - 5

Ziyaretinde Beyoğlu'nda lüks bir otelde kaldığını yazan Sussex Düşesi, lokumu da "Baş döndürücü" diye niteleyerek "Her saniyesine değer" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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