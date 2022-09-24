Prens Harry’nin eşi Meghan Markle: Favori tatil yerim İstanbul

Prens Harry’nin eşi ve Meghan Markle, kendi blog’unda paylaştığı yazıda İstanbul'u övdü. Markle, 'En sevdiği tatil yeri' olduğunu söylediği İstanbul’un tatlılarıyla ve göz alıcı binalarıyla muhteşem bir yer olduğunu belirtti.
İstanbul’un hem kolay gidilebilir hem de ucuz olduğunu belirten Markle, İstanbul için “Capcanlı bir şehir” dedi. Seyahat tutkunu olduğunu belirten Markle, “İstanbul'da geçirdiği 48 saatin seyahat hedefleri arasında ilk sırada yer aldığını” kaydetti.
Yazısında seyahat tavsiyelerinde bulunan Meghan Markle, “Kapalı Çarşı'sıyla, keşfedilmeyi bekleyen 3 binden fazla camiiyle, halıları ve baklavasıyla, kültür dolu mahalleleriyle, gidilmesi gereken hamamıyla ve elbette Boğaz'ıyla İstanbul” ifadelerini kullandı.
Markle, İstanbul'un iki yakasının da aynı derecede canlı olduğunu ve şehirde birçok şeyin bir arada bulunabildiğini ifade etti.
Ziyaretinde Beyoğlu'nda lüks bir otelde kaldığını yazan Sussex Düşesi, lokumu da "Baş döndürücü" diye niteleyerek "Her saniyesine değer" dedi.