Prens Harry'nin itirafları sürüyor: Kate ile Meghan karşı karşıya geldi

İngiltere günlerdir onu konuşuyor. Söylediği her sözle ülkenin gündemine oturuyor.
Kraliyet görevlerinden 2020'de ayrılan İngiltere Prensi Harry'nin yeni kitabının yankıları sürüyor.
Prens Harry'nin şimdi de de kitap çıkmadan önce televizyon kanallarına verdiği röportajlar tartışılmaya başlandı.
Prens Harry röportajlarda kraliyet ailesi için asla ırkçı demediklerini öne sürdü.
Meghan Markle’ın Kraliyet Ailesi'nde oğlunun ten rengini soran kişinin adını açıklamadan konuyu gündeme taşımasını aile içindeki bilinçsiz ön yargıyı vurgulamak için yaptığını savundu.
Bir gün babası ve ağabeyi ile barışabilecekleri umudunu yineleyen Harry, kitapla babası ve ağabeyine zarar vermek ya da incitmek gibi bir niyetinin olmadığını anlattı.
Ancak babası Kral Charles ve ağabeyi Prens William ile hala konuşmadıklarını da itiraf etti.
Ağabeyi William ile eşi Prenses Kate’in Meghan Markle’a karşı bir bariyer oluşturduklarını anlatan Harry, en başından beri hiç anlaşamadıklarını itiraf etti.
Harry ağabeyi ve eşi ile hep çok iyi anlaşacaklarını umduğu halde durumun Kate ile Meghan’ı karşı karşıya getiren bir hal aldığını söyledi. Bunun sorumlusu olarak da medyayı suçladı.
Üvey annesi Kraliçe Camila’yı da bir dönem kötü insan ve tehlikeli olarak gördüğünü itiraf eden Prens Harry, kraliyet ailesinin bazı üyelerini magazin basını ile olan ilişkileri nedeniyle şeytanla yatağa girmekle suçladı.
Harry kraliyet ailesini, eşi Meghan Markle’ın Britanya medyası ile girdiği mücadelede çektiği acı ve ıstırabın suç ortağı olmakla da suçladı.
Kraliçe Elizabeth’in öldüğü gün aileden korkunç bir muamele gördüğünü de öne sürdü. babaannesinin ölümünden Basına açıklanmadan hemen önce haberdar olmasına üzüldüğünü söyledi.
Buckhingham ve Kensington sarayları ise Prens Harry'nin iddialarıyla ilgili sessizliğini koruyor.