Prens Harry'nin otobiyografisi bu yazın "en çok terk edilen kitabı" oldu

Daily Mail'in haberine göre bir tur operatörü, yaz tatilinin başlamasıyla otel çalışanlarının odalardan bu kitabı toplamaktan bıktığını söyledi ve şimdiye kadar otobiyografi türündeki kitabın 100 kopyasının geride bırakıldığını belirtti.

Otel müşteri sorumlusu Zoe Harris, The Sun gazetesine konuşarak, "Daha önce hiç böyle bir şeye tanık olmadık. En popüler tatil yerlerimizdeki kayıp eşya büroları, Spare kopyalarıyla dolup taşıyor. Başta komik olduğunu düşündük ama son birkaç aydır birkaç otel daha kitapları geri gönderiyor" dedi.