Prens Harry'nin otobiyografisi bu yazın "en çok terk edilen kitabı" oldu
Prens Harry'nin ilk çıktığında büyük ses getiren otobiyografik kitabı "Spare" (Yedek), bu yaz Türkiye dahil Avrupa genelindeki tatil bölgelerinde, otellerde en çok bırakılan kitap oldu.
Prens Harry'nin ilk çıktığında büyük ses getiren otobiyografik kitabı "Spare" (Yedek), bu yazın "en çok terk edilen kitabı" oldu.
416 sayfalık anı kitabının Avrupa genelinde, Türkiye de dahil olmak üzere tatil merkezlerinde odalara, çöp kutularına ve havuz kenarlarına bırakıldığı tespit edildi.