Prens Harry'nin saray özlemi: Barışma ihtimali sıfır mı?
Sussex Dükü Prens Harry'nin, kardeşi Prens William ve babası Kral Charles ile yaşadığı gerginliğin ardından ailesiyle yeniden barışmayı düşündüğü iddia ediliyor.
Kraliyet yazarı Tom Bower, yeni kitabında Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın içinde bulunduğu krizi kaleme alacağını açıkladı. Bower, özel bir röportajda şu ifadeleri kullandı:
"Harry, Kaliforniya’da sıkışıp kalmış durumda ve hâlâ kraliyet statüsüne tutunmaya çalışıyor. Meghan da öyle. Ancak Harry’nin uzlaşma yönündeki beklentileri, gerçeklikten uzak. William ve Kate cephesinde büyük bir öfke var. Bu nedenle barışma ihtimali sıfır."