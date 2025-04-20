Prens Harry'nin saray özlemi: Barışma ihtimali sıfır mı?

Sussex Dükü Prens Harry'nin, kardeşi Prens William ve babası Kral Charles ile yaşadığı gerginliğin ardından ailesiyle yeniden barışmayı düşündüğü iddia ediliyor.

Prens Harry'nin saray özlemi: Barışma ihtimali sıfır mı? - 1

Kraliyet yazarı Tom Bower, yeni kitabında Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın içinde bulunduğu krizi kaleme alacağını açıkladı. Bower, özel bir röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Harry, Kaliforniya’da sıkışıp kalmış durumda ve hâlâ kraliyet statüsüne tutunmaya çalışıyor. Meghan da öyle. Ancak Harry’nin uzlaşma yönündeki beklentileri, gerçeklikten uzak. William ve Kate cephesinde büyük bir öfke var. Bu nedenle barışma ihtimali sıfır."

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Prens Harry'nin saray özlemi: Barışma ihtimali sıfır mı? - 2

2022 yılında yayımlanan Revenge adlı kitabıyla çok satanlar listesine girmeyi başaran Bower, yeni çalışmasında Prens Harry ve Meghan Markle arasında giderek büyüyen krizi anlatmayı planlıyor. Harry’nin son dönemde yaşanan olaylardan derin şekilde etkilendiğini öne süren Bower, çiftin bitmek bilmeyen bir güç mücadelesi içerisinde olduğunu ifade etti.

Prens Harry'nin saray özlemi: Barışma ihtimali sıfır mı? - 3

Bower'a göre, çiftin arasındaki temel sorunlardan biri de geçmişleri. Harry’nin hiçbir finansal sıkıntı yaşamadan büyüdüğünü vurgulayan İngiliz yazar, şunları söyledi:

"Harry, hayatı boyunca cebinde hiç para taşımadı. Toplu taşımaya binmedi, araba ya da iş sahibi olmak gibi kaygıları olmadı. Meghan ise son derece zor bir hayat sürmüş, çok çalışmış ve sürekli aşağılanmış biri. Güvenlik, statü ve maddi güç istiyor ama arzuladığı şeye tam anlamıyla ulaşamadı. Her ne kadar Düşes unvanına sahip olsa da, istediği itibara erişemedi."

Prens Harry'nin saray özlemi: Barışma ihtimali sıfır mı? - 4

Harry’nin 2020 yılında Kraliyet görevlerinden çekilerek ABD’ye taşınmasının ardından Prens William ve Kral Charles ile olan ilişkileri oldukça zayıflamıştı. Bu süreçte Harry'nin Spare adlı kitabı, büyük yankı uyandırdı. Kitapta, William'ın Meghan hakkında ''kaba ve saldırgan'' ifadelerini kullandığını iddia eden Harry, kardeşinin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını da ileri sürdü.

Prens Harry'nin saray özlemi: Barışma ihtimali sıfır mı? - 5

Kitabın tanıtımı sırasında Harry, "Kardeşimle ve babamla barışmak istiyorum" dese de, aradaki buzların hâlâ erimediği görülüyor.

Prens Harry'nin saray özlemi: Barışma ihtimali sıfır mı? - 6

Öte yandan, Harry’nin Birleşik Krallık’a yaptığı ziyaretlerde güvenlik endişeleri de sürüyor. Sussex Dükü, devlet destekli polis korumasının sınırlanmasına yönelik açtığı davada ifade verdi. Mahkeme çıkışında Harry "Tüm bu yasal süreçte en büyük korkularım doğrulandı, bu gerçekten çok üzücü" dedi.

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