Prens Harry'nin saray özlemi: Barışma ihtimali sıfır mı?

Bower'a göre, çiftin arasındaki temel sorunlardan biri de geçmişleri. Harry’nin hiçbir finansal sıkıntı yaşamadan büyüdüğünü vurgulayan İngiliz yazar, şunları söyledi:

"Harry, hayatı boyunca cebinde hiç para taşımadı. Toplu taşımaya binmedi, araba ya da iş sahibi olmak gibi kaygıları olmadı. Meghan ise son derece zor bir hayat sürmüş, çok çalışmış ve sürekli aşağılanmış biri. Güvenlik, statü ve maddi güç istiyor ama arzuladığı şeye tam anlamıyla ulaşamadı. Her ne kadar Düşes unvanına sahip olsa da, istediği itibara erişemedi."