Prens Harry'ye "tartışmalı" ödül
Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti yine gündemde. Prens Harry, sporla olan güçlü bağları ve gazi askerlere desteğinden dolayı ESPY ödülüne layık görüldü.
Prens Harry, ESPY Ödülleri kapsamında verilen prestijli "Pat Tillman" ödülünün sahibi oldu. 10 yıl boyunca İngiliz Ordusunda görev yapan Sussex Dükü, 2014 yılında kurduğu Invictus Games aracılığıyla gaziler camiasına yaptığı önemli katkılardan dolayı onurlandırıldı.
Prens'i bu büyük gecede eşi Meghan Markle yalnız bırakmadı.