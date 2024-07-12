Prens Harry'ye "tartışmalı" ödül

TEPKİ ÇEKTİ

Prens Harry'nin, 11 Eylül'den sonra orduya katılan ve 2004'te 27 yaşındayken Afganistan'da ölen NFL oyuncusunun onuruna verilen Pat Tillman Hizmet Ödülü'nü alacağının açıklanmasının ardından Tillman'ın eşi Mary Tillman "Ödülü vermek için bu kadar tartışmalı ve bölücü bir kişiyi seçmeleri konusunda oldukça şaşkınım" demişti.



ESPN'e göre, bu ödül "sporla güçlü bir bağlantısı olan ve mirasını yansıtacak şekilde başkalarına hizmet eden bir kişiye veriliyor."