Prens Harry'ye "tartışmalı" ödül

Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti yine gündemde. Prens Harry, sporla olan güçlü bağları ve gazi askerlere desteğinden dolayı ESPY ödülüne layık görüldü.

Prens Harry'ye "tartışmalı" ödül - 1

Prens Harry, ESPY Ödülleri kapsamında verilen prestijli "Pat Tillman" ödülünün sahibi oldu. 10 yıl boyunca İngiliz Ordusunda görev yapan Sussex Dükü, 2014 yılında kurduğu Invictus Games aracılığıyla gaziler camiasına yaptığı önemli katkılardan dolayı onurlandırıldı. 

Prens'i bu büyük gecede eşi Meghan Markle yalnız bırakmadı.

N-LIFE HABERLERİ

Prens Harry'ye "tartışmalı" ödül - 2

Prens Harry ödül konuşmasında şunları söyledi:

"Gerçek şu ki, burada Pat Tillman Ödülü sahibi Prens Harry olarak değil, daha ziyade 20'den fazla ülkeden binlerce gazi ve hizmet personeli adına düzenlenen Invictus Games Vakfı'nın sesi olarak burada bulunuyorum."

Prens Harry'ye "tartışmalı" ödül - 3

TEPKİ ÇEKTİ

Prens Harry'nin, 11 Eylül'den sonra orduya katılan ve 2004'te 27 yaşındayken Afganistan'da ölen NFL oyuncusunun onuruna verilen Pat Tillman Hizmet Ödülü'nü alacağının açıklanmasının ardından Tillman'ın eşi Mary Tillman "Ödülü vermek için bu kadar tartışmalı ve bölücü bir kişiyi seçmeleri konusunda oldukça şaşkınım" demişti.

ESPN'e göre, bu ödül "sporla güçlü bir bağlantısı olan ve mirasını yansıtacak şekilde başkalarına hizmet eden bir kişiye veriliyor."

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