Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı

Geleneksel balkon selamında bu yıl Kraliçe ile birlikte Gloucester Dükü ve Düşesi, Kent Dükü ve Düşesi, Prenses Anne ve kocası Tim Laurence, Camilla Parker Bowles, Prens Charles, Kate Middleton, Prens William ve üç çocukları, Prens Edward ve eşi Sophie ile iki çocukları yer aldı.