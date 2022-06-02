Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı

Haberler - ntv.com.tr | 02.06.2022 - 17:36 - Son Güncelleme : 02.06.2022 - 17:44
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümü için düzenlenen dört günlük Platin Jübile kutlamaları bugün Buckingham Sarayı'nda başladı.
1200'den fazla subay, asker, yüzlerce ordu müzisyeni ve 240 attan oluşan askeri geçit töreni, yerel saatle 10.00'da başladı.
Askerler daha sonra 260 yıllık bir gelenek olan Trooping the Colour adlı askeri töreni sürdürdü. Binlerce Londralı Tralfagar Meydanı’nda ve Buckingham Sarayı çevresindeki alanlarda askeri geçit törenini seyrederken, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth ile kraliyet ailesi üyeleri de Buckingham Sarayı'na gelmeye başladı.
Kate Middleton ile Prens William'ın üç çocuğu da at arabalarıyla Buckingham'a ulaştı. Üç kardeş, kendilerini izleyen halkı el sallayarak selamladı.
Aynı at arabasında Kate Middleton ile Prens Charles'ın eşi Düşes Camila da yer aldı.
Kraliyet mensupları daha sonra sarayın balkonuna çıkıp askeri uçakların gösterisini izledi.
Geleneksel balkon selamında bu yıl Kraliçe ile birlikte Gloucester Dükü ve Düşesi, Kent Dükü ve Düşesi, Prenses Anne ve kocası Tim Laurence, Camilla Parker Bowles, Prens Charles, Kate Middleton, Prens William ve üç çocukları, Prens Edward ve eşi Sophie ile iki çocukları yer aldı.
Kate Middleton ve Prens William'ın küçük oğulları Prens Louis, törenin en dikkat çeken ismi oldu. İngiltere basını 4 yaşındaki Louis için "Kraliçe'den rol çaldı" yorumunu yaptı.
Prens Louis, uçakların gösterisini neşeyle izlerken bir ara yüksek sesten rahatsız olup çığlık attı.
Sosyal medya kullanıcıları, kutlama fotoğrafları araasından en çok Louis'in çığlık atma anını paylaştı. Bir kullanıcı, "Prens Louis'in uçakların yüksek sesinden rahatsız olup çığlık atması şüphesiz Jübile'de benim en sevdiğim an olacak" paylaşımını yaptı.
İşte Prens Louis'in Platin Jübile gösterisinden rol çaldığı anlar...
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümüne özel düzenlenen Platin Jübile kutlamaları, başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nda askeri geçit töreni ile başladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılan ünlü çift Prens Harry ve Meghan Markle da görkemli törene katılmak için Birleşik Krallık’a geldi. Kutlamaların en çok konuşulan ismi ise Prens William ile Kate Middleton'ın 4 yaşındaki küçük oğlu Prens Louis oldu.