Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı

Haberler - ntv.com.tr | 02.06.2022 - 17:36 - Son Güncelleme : 02.06.2022 - 17:44

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümüne özel düzenlenen Platin Jübile kutlamaları, başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nda askeri geçit töreni ile başladı. Kutlamalar için İngiltere'ye giden Meghan Markle ve Prens Harry ile taciz sakandalıyla gündeme gelen, ancak Covid'e yakalandığı açıklanan Prens Andrew hariç tüm kraliyet mensupları Buckingham Sarayı'nın balkonundan halkı selamladı. Kutlamaların en çok konuşulan ismi ise Prens William ile Kate Middleton'ın 4 yaşındaki küçük oğlu Prens Louis oldu.

Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 1

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümü için düzenlenen dört günlük Platin Jübile kutlamaları bugün Buckingham Sarayı'nda başladı.

1200'den fazla subay, asker, yüzlerce ordu müzisyeni ve 240 attan oluşan askeri geçit töreni, yerel saatle 10.00'da başladı. 

Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 2

Askerler daha sonra 260 yıllık bir gelenek olan Trooping the Colour adlı askeri töreni sürdürdü. Binlerce Londralı Tralfagar Meydanı’nda ve Buckingham Sarayı çevresindeki alanlarda askeri geçit törenini seyrederken, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan ile kraliyet ailesi üyeleri de Buckingham Sarayı'na gelmeye başladı.

Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 3

Kate Middleton ile Prens William'ın üç çocuğu da at arabalarıyla Buckingham'a ulaştı. Üç kardeş, kendilerini izleyen halkı el sallayarak selamladı.

Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 4

Aynı at arabasında Kate Middleton ile Prens Charles'ın eşi Düşes Camila da yer aldı.

Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 5

Kraliyet mensupları daha sonra sarayın balkonuna çıkıp askeri uçakların gösterisini izledi.

Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 6

Geleneksel balkon selamında bu yıl Kraliçe ile birlikte Gloucester Dükü ve Düşesi, Kent Dükü ve Düşesi, Prenses Anne ve kocası Tim Laurence, Camilla Parker Bowles, Prens Charles, Kate Middleton, Prens William ve üç çocukları, Prens Edward ve eşi Sophie ile iki çocukları yer aldı.

Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 7

Kate Middleton ve Prens William'ın küçük oğulları Prens Louis, törenin en dikkat çeken ismi oldu. İngiltere basını 4 yaşındaki Louis için "Kraliçe'den rol çaldı" yorumunu yaptı.

Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 8

Prens Louis, uçakların gösterisini neşeyle izlerken bir ara yüksek sesten rahatsız olup çığlık attı.

Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 9

Sosyal medya kullanıcıları, kutlama fotoğrafları araasından en çok Louis'in çığlık atma anını paylaştı. Bir kullanıcı, "Prens Louis'in uçakların yüksek sesinden rahatsız olup çığlık atması şüphesiz Jübile'de benim en sevdiğim an olacak" paylaşımını yaptı.

Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 10

İşte Prens Louis'in Platin Jübile gösterisinden rol çaldığı anlar...

Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 11

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümüne özel düzenlenen Platin Jübile kutlamaları, başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nda askeri geçit töreni ile başladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılan ünlü çift Prens Harry ve Meghan Markle da görkemli törene katılmak için Birleşik Krallık’a geldi. Kutlamaların en çok konuşulan ismi ise Prens William ile Kate Middleton'ın 4 yaşındaki küçük oğlu Prens Louis oldu.

Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 12
Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 13
Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 14
Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 15
Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 16
Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 17
Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 18
Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 19
Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 20
Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 21
Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 22
Prens Louis Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamasından rol çaldı - 23

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