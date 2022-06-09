Prens Louis'in Platin Jübile'deki tavırları hala İngiliz basınının gündeminde

Haberler - ntv.com.tr | 09.06.2022 - 12:11 - Son Güncelleme : 09.06.2022 - 12:15
Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı, beş gün süren etkinliklerle kutlandı. Platin Jübile kutlamaları pazar günü sona erdi. Ancak bu görkemli kutlamanın yankısı hala sürüyor. Jübilenin en çok konuşulan ismi ise ne Kraliçe Elizabeth ne de Meghan Markle'ın İngiltere'ye dönüşü ne de İngilizlerin çok sevdiği Düşes Kate Middleton oldu. Jübilenin yıldızı Kate Middleon ve Prens William'ın dört yaşındaki küçük oğlu Prens Louis, etkinlikler boyunca 'rol çalan isim' olarak değerlendirildi.
Özellikle Elton John, Alicia Keys, Brian May gibi pek çok yıldızın sahne aldığı görkemli konserde annesi Kate Middleton'ın yanında oturan Prens Louis'in hareketleri İngiliz basınının gündeminden düşmüyor. Kate-William çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan Louis'in hareketlerinin yaşına göre normal olup olmadığı, neden o hareketleri yaptığı, İngiltere'nin en gözde dadılarını yetiştiren Norland College'dan mezun Maria Teresa Turrion Borrallo'nun bakımında olmasına rağmen nasıl 'şımarık' olabildiği gibi sorgulamalar yapıldı.
Zaman zaman hareketleriyle annesi Middleton'a zor anlar yaşatan Louis'in özellikle 'nanik' hareketini nereden öğrenmiş olabileceği konuşuldu.
Prens George ile Prenses Charlotte'un da dadılığını yapan Maria Borrallo'nun, etkinlikte arka sıralarda yer aldığı ve gerekli durumlarda müdahalelerde bulunduğu öğrenildi.
Kraliçe Elizabeth'in torunu Zara ile evli olan eski rugby oyuncusu Mike Tindall, yaptığı podcast yayınında Prens Louis'in yaramazlığıyla ilgili konuştu ve "Louis sadece eğlenmek istedi" ifadesini kullandı.
Tindall, "Çocuklar için zor. Çok uzun süren etkinlikler bunlar" diye de ekledi.
İngiltere'de 'Süper Dadı' programıyla ünlenen Jo Frost, Louis'in tavırları hakkında konuşurken, "Louis'in davranışları son derece iyiydi. Sadece oturulan ve seyredilen etkinliklerde çoğu çocuk için koltukta oturma zamanı 15 dakikadan uzun olamaz" ifadesini kullandı.
Frost ayrıca, "Hepimiz harika bir mizah anlayışı olan, güçlü iradeli ve son derece hassas ruhlu bu küçük çocuk sayesinde eğlendik" dedi.
Oturmaktan sıkıldığı görülen Louis, zaman zaman koltuğunu değiştirirken görüldü.
Küçük çocuk bir ara dedesi Prens Charles'ın kucağındaydı.
Bir süre de babası Prens William'ın kucağında oturan Prens Louis, Platin Jübile'nin yıldızı oldu.
Jübile sonrası kraliyetin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kutlamaların çok eğlenceli geçtiğinden söz edilerek, "Hepimiz için inanılmazdı, özellikle de Louis için" ifadesi kullanıldı.
İşte Louis'in Platin Jübile'deki sevimli halleri...