Prens Louis'in Platin Jübile'deki tavırları hala İngiliz basınının gündeminde

Kraliçe Elizabeth'in torunu Zara ile evli olan eski rugby oyuncusu Mike Tindall, yaptığı podcast yayınında Prens Louis'in yaramazlığıyla ilgili konuştu ve "Louis sadece eğlenmek istedi" ifadesini kullandı.

Tindall, "Çocuklar için zor. Çok uzun süren etkinlikler bunlar" diye de ekledi.