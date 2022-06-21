Prens William 40 yaşında

Haberler | 21.06.2022 - 11:23 - Son Güncelleme : 21.06.2022 - 11:26

İngiltere tahtının gelecekteki kralı Cambridge Dükü Prens William bugün 40. doğum gününü kutluyor. İşte Prens William'ın hayatı ve öne çıkan kareleri...

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Cambridge Dükü , 21 Haziran 1982'de Galler Prensi Charles ve Galler Prensesi Diana'ın büyük oğlu olarak İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. 

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Britanya taht sıralamasında ikinci sırada yer alan William, İskoçya’daki St Andrews Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, Askeri Akademisi’nde eğitim alarak ordunun Blues ve Royals birliğinde görev aldı.

Daha sonra da iki yıl boyunca tam zamanlı pilotluk yaptı.

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30'dan fazla askeri organizasyon ve sivil hayır kurumuyla ilgilenen William, özellikle ruh sağlığı ve çevreyi koruma ile ilgili projeler yürütüyor.

Prens William 40 yaşında - 4

Prens William, 29 Nisan 2011'de Catherine Middleton ile evlenerek, Kraliçe tarafından Middleton’a Cambridge Dükü unvanı verilmiştir.

Prens William 40 yaşında - 5

Çiftin, evliliğinden Prens George (8), Prenses Charlotte (7) ve Prens Louis (4) adında üç çocuğu bulunuyor.

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İşte Prens William'ın öne çıkan kareleri...

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