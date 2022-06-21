Prens William 40 yaşında

Britanya taht sıralamasında ikinci sırada yer alan William, İskoçya’daki St Andrews Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, Kraliyet Askeri Akademisi’nde eğitim alarak ordunun Blues ve Royals birliğinde görev aldı.

Daha sonra da iki yıl boyunca tam zamanlı pilotluk yaptı.