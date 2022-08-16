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Prens William ile Kate Middleton taşınıyor

Haberler | 16.08.2022 - 08:40

Prens William ile Kate Middleton çocuklarıyla birlikte Kraliçe Elizabeth'in kaldığı Windsor Kalesi'ne yakın olan Adelaide konutuna taşınacak.

Prens William ile Kate Middleton taşınıyor - 1

İngiliz (40) ile Üç çocuklu çiftin taşınacağı Düşes Kate (40) çifti, Adelaide konutuna taşınmaya hazırlanıyor.


Prens William ile Kate Middleton taşınıyor - 2

Son aylarda rahatsızlığı nedeniyle saraydan uzaklaşıp Windsor Kalesi'nde kalan Kraliçe Elizabeth'e yakın olmak için bu kararı aldılar.


Prens William ile Kate Middleton taşınıyor - 3

Üç çocuklu William ile Kate çiftinin taşınacakları konut dört odalı olma özelliği taşıyor.


Prens William ile Kate Middleton taşınıyor - 4

Ortaya atılan bir iddiaya göre ise çift ve çocukları artık dadılarıyla yaşamayacak.


Prens William ile Kate Middleton taşınıyor - 5

Prens George (9), Prenses Charlotte (7) ve Louis'ye (4) yıllardır İspanyol Maria Borralo dadılık ediyordu.

N-LIFE HABERLERİ

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