Prens William sokakta evsizler için dergi sattı

Haberler | 10.06.2022 - 10:28
Prens William Londra sokaklarında evsizlere yardım amaçlı Big Issue dergisini sattı.
İlgiyle karşılanan William'ı görenler yanına koşup fotoğraf çektirdi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre paylaşımlardan biri taksi sürücüsü Neil Kramer tarafından yapıldı.
Kramer, Westminster bölgesinde taksisini şarj ettiği sırada bir Big Issue satıcısının yanına gelerek kendini Prens William olarak tanıttığını ve dergi almak isteyip istemediğini sorduğunu ifade etti.
Dergi Londra'nın her yerinde evsizler, uzun dönem işsiz kalanlar ve borçlarını ödemek için paraya ihtiyaç duyanlar tarafından satılıyor.
William, 2014 yılında koruyucusu olduğu, evsizlere yardım eden hayır kurumu Centrepoint'i; 2018 yılında ise evsizler için kurulan Passage isimli merkezi ziyaret etmişti.