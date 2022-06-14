Prens William ve Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'e yakın olmak için Kensington Sarayı'nda ayrılıyor.

Haberler - ntv.com.tr | 14.06.2022 - 10:37 - Son Güncelleme : 14.06.2022 - 10:39
Platin Jübile etkinlikleri sonrası ilk defa görüntülenen Kraliçe Elizabeth, The Order of the Garter (Dizbağı Nişanı) törenine katıldı. Törene bastonuyla katılan Kraliçe’ye Kate Middleton, Prens Harry, Prens Charles ve Cornwall Düşesi Camilla eşlik etti.
Her yıl Aziz George Şapeli’nde düzenlenen Dizbağı Nişanı seremonisine katılan Kraliçe Elizabeth, son dönemde sağlık problemleriyle gündeme gelmişti. Kraliçe’nin tahttaki 70. yılı adına düzenlenen Platin Jübile etkinliklerinin birkaçından çekilmek zorunda kalan Kraliçe, törende bastonuyla görüntülendi.
Kraliçe Elizabeth’in cinsel taciz suçlamalarıyla gündeme gelen oğlu Prens Andrew ise törene katılmadı. Prens’in ‘Kişisel sebepler’ nedeniyle katılmadığı biliniyor.
Şapelde düzenlenen törene katılan 40 yaşındaki Düşes, Alexander McQueen imzalı mavi bir elbise ve Juliette Botterill markalı bir şapka giydi.
Middleton’a seremonide eşlik eden Wessex Kontes’i Sophie ise Valentino markalı bir elbise giydi. Middleton bu törene ilk defa Prens William ile nişanlı olduğu dönemde katılmıştı.
The Order of the Garter (Dizbağı Nişanı), 14. yüzyılda Kral III. Edward tarafından şövalyelere verilen bir nişanı temsil ediyor.
Törene katılan Kate Middleton ve Prens William çiftinin Kraliçe’ye yakın olmak taşınmak istediği iddia edilmişti. The Sunday Times’ın haberine göre çift, Kensington Sarayı’ndan ayrılma kararı aldı.
Kraliçe’ye yakın olmak isteyen çift, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile Windsor Kalesi’nin yakınlarındaki Berkshire’a taşınacak.
Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth, dünya tarihinin en uzun süre hizmet veren ikinci hükümdarı oldu. Eylül 2015’te tarihin en uzun süre tahtta kalan kadın hükümdarı unvanını eline geçiren Elizabeth, 2016 yılında ölen Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'i geride bırakarak en uzun süre hükümdar olan ikinci kişi oldu. Tarihin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ise 72 yıl 110 günlük saltanatı ile Fransa Kralı XIV.Louis.