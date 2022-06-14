Prens William ve Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'e yakın olmak için Kensington Sarayı'nda ayrılıyor.

EN UZUN SÜRE HİZMET VEREN İKİNCİ HÜKÜMDARI OLDU

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth, dünya tarihinin en uzun süre hizmet veren ikinci hükümdarı oldu. Eylül 2015’te tarihin en uzun süre tahtta kalan kadın hükümdarı unvanını eline geçiren Elizabeth, 2016 yılında ölen Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'i geride bırakarak en uzun süre hükümdar olan ikinci kişi oldu. Tarihin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ise 72 yıl 110 günlük saltanatı ile Fransa Kralı XIV.Louis.