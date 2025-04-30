Prens William ve Kate Middleton'dan romantik poz: Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar

Eski kraliyet muhabiri Jennie Bond, yaşanan kötü günlerden sonra Prens William ve Kate Middleton'ın aralarındaki bağın daha da güçlendiğini öne sürdü. Bond, ''Tek bir bakış ya da küçük bir hareket, birbirleriyle iletişim kurmalarına yetiyor'' ifadelerini kullandı.