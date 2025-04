Prens William ve Kate Middleton'dan romantik poz: Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar

The Prince and Princess of Wales Instagram hesabından paylaşılan samimi poza, henüz 24 saat dolmadan 500 binin üzerinde beğeni geldi.

Tobermory kasabasındaki doğal güzelliklerin tadını çıkaran çift, fotoğrafa ''Mull Adası’na yeniden gelmek harika. Sıcak karşılamanız için teşekkür ederiz'' notunu düştü.