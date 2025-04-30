Prens William ve Kate Middleton'dan romantik poz: Evlilik yıldönümlerini böyle kutladılar

Galler Prensesi Kate Middleton ve Prens William, 14. evlilik yıl dönümlerini İskoçya'daki Mull Adası'nda kutladılar.

Prens William ve Kate Middleton'dan romantik poz: Evlilik yıldönümlerini böyle kutladılar - 1

The Prince and Princess of Wales Instagram hesabından paylaşılan samimi poza, henüz 24 saat dolmadan 500 binin üzerinde beğeni geldi.

Tobermory kasabasındaki doğal güzelliklerin tadını çıkaran çift, fotoğrafa ''Mull Adası’na yeniden gelmek harika. Sıcak karşılamanız için teşekkür ederiz'' notunu düştü.

N-LIFE HABERLERİ

Prens William ve Kate Middleton'dan romantik poz: Evlilik yıldönümlerini böyle kutladılar - 2

İki günlük program kapsamında ilk olarak Tobermory sahil kasabasındaki Aros Hall’u ziyaret eden Prens ve Prenses, yaklaşık 200 kişi tarafından tezahüratlarla karşılandı.

Prens William ve Kate Middleton'dan romantik poz: Evlilik yıldönümlerini böyle kutladılar - 3

Ziyaret, çiftin 2011 yılında Westminster Abbey’de gerçekleşen görkemli düğünlerinin 14. yıl dönümüne denk geldi.

Galler Prensesi, bu yılın başında kanseri atlattığını duyurmuştu. Eşinin tedavi sürecinde manevi desteğini esirgemeyen Prens William, 2024 yılını kendisi ve ailesi için ''zorlu bir yıl'' olarak tanımladı.

Prens William ve Kate Middleton'dan romantik poz: Evlilik yıldönümlerini böyle kutladılar - 4

Eski kraliyet muhabiri Jennie Bond, yaşanan kötü günlerden sonra Prens William ve Kate Middleton'ın aralarındaki bağın daha  da güçlendiğini öne sürdü.

Bond, ''Tek bir bakış ya da küçük bir hareket, birbirleriyle iletişim kurmalarına yetiyor'' ifadelerini kullandı.

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