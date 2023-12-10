Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan geleneksel Noel fotoğrafı geldi

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton, her yıl gelenekselleşen Noel fotoğrafını paylaştı.

Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan geleneksel Noel fotoğrafı geldi - 1

Kraliyet ailesinin üyeleri, her yıl Noel zamanı bir kart çıkarıyor. O karta basılacak ale fotoğrafı da merakla bekleniyor. En çok ilgi gören ve heyecan uyandıran fotoğraf da Prens William ve Prenses Kate çiftinden geliyor. Bu yıl da gelenek değişmedi ve Galler Prensi ile Prensesi, üç çocuklarıyla birlikte mutlu aile pozunu paylaştı.


10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis'in portresi büyük ilgi gördü. Bebekliklerinden itibaren kameraların karşısında olan ve büyümelerine milyonlarca kişinin şahit olduğu kraliyet çocukları, son halleriyle Noel fotoğrafına yansıdı.

N-LIFE HABERLERİ

Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan geleneksel Noel fotoğrafı geldi - 2

Resmi bayram kartlarını süslemek için kullanılan Noel fotoğrafları, her yıl kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri tarafından Noel kartlarına basılmak üzere yayınlanıyor. Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın geçmiş yıllardaki Noel fotoğrafları da büyük ilgi görmüştü. Fotoğraflar, kraliyet çocuklarının zaman içindeki değişimini gözler önüne seriyor.

Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan geleneksel Noel fotoğrafı geldi - 3

2015

Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan geleneksel Noel fotoğrafı geldi - 4

2016

Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan geleneksel Noel fotoğrafı geldi - 5

2017

Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan geleneksel Noel fotoğrafı geldi - 6

2018

Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan geleneksel Noel fotoğrafı geldi - 7

2019

Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan geleneksel Noel fotoğrafı geldi - 8

2020

Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan geleneksel Noel fotoğrafı geldi - 9

2021

Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan geleneksel Noel fotoğrafı geldi - 10

2022

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