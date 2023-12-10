Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan geleneksel Noel fotoğrafı geldi

Kraliyet ailesinin üyeleri, her yıl Noel zamanı bir kart çıkarıyor. O karta basılacak ale fotoğrafı da merakla bekleniyor. En çok ilgi gören ve heyecan uyandıran fotoğraf da Prens William ve Prenses Kate çiftinden geliyor. Bu yıl da gelenek değişmedi ve Galler Prensi ile Prensesi, üç çocuklarıyla birlikte mutlu aile pozunu paylaştı.



10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis'in portresi büyük ilgi gördü. Bebekliklerinden itibaren kameraların karşısında olan ve büyümelerine milyonlarca kişinin şahit olduğu kraliyet çocukları, son halleriyle Noel fotoğrafına yansıdı.