Prens William'ın 40. yaşına özel para basılacak

Haberler - ntv.com.tr | 25.05.2022 - 09:03 - Son Güncelleme : 25.05.2022 - 09:08

Cambridge Dükü Prens William, 40. yaşında İngiliz Kraliyeti tarafından onurlandırılıyor. Tahtta ikinci sırada olan Prens'in yüzü tarihte ilk defa paraya basılacak.

Prens William'ın 40. yaşına özel para basılacak - 1

, 40. yaşında İngiltere Kraliyeti tarafından özel bir onura layık görüldü. 21 Haziran’da yeni yaşını kutlayacak olan Prens’in yüzü 5 sterlinlik bozuk paralara basılacak.

Prens William'ın 40. yaşına özel para basılacak - 2

The Royal Mint’in Twitter hesabından paylaşılan haberde paranın görseli paylaşıldı. Prens William’ın yüzünün olduğu bozuk parada ‘40’ ve William’ın ‘W’si dikkat çekti.

Prens William'ın 40. yaşına özel para basılacak - 3

Cambridge Dükü’nün yüzünün yer aldığı bozuk paranın tasarımı ise Thomas T. Docherty’ye ait. Paranın diğer tarafında ise ’in resmi yer alacak.

Prens William'ın 40. yaşına özel para basılacak - 4

PARA BİR ÖVGÜ NİTELİĞİNDE

Royal Mint’in başkanı Clare Maclennan, bu paranın “Kraliyet ailesinin en büyük üyesi olan Prens’in olgunluğuna ve saygınlığına bir övgü” niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Prens William'ın 40. yaşına özel para basılacak - 5

Tasarımcı, “Her ne kadar hayatlarımız birbirinden çok farklı olsa da 40 yaşında olmanın ve bir aile sahibi olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bu yüzden Prens’in hayatının bu evresini en iyi şekilde yansıtmak istedim” ifadelerini kullandı.

Prens William'ın 40. yaşına özel para basılacak - 6

TARİHTE BİR İLK

Tahtta ikinci sırada olan Prens William’ın resminin paraya basılması tarihte ilk kez gerçekleşti.

Prens William'ın 40. yaşına özel para basılacak - 7

CANNES'A KATILDILAR

36 yıl sonra beyazperdeye dönen Top Gun: Maverick filminin gösterimine katılan çift, filmin başrol oyuncusu Tom Cruise ile bir araya gelmişti.

Prens William'ın 40. yaşına özel para basılacak - 8

Kraliyet üyeleri, filmin oyuncularıyla tek tek el sıkışıp sohbet etti. Ardından, filmin gösterimi için salona geçildi.

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