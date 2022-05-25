Prens William'ın 40. yaşına özel para basılacak

Tasarımcı, “Her ne kadar hayatlarımız birbirinden çok farklı olsa da 40 yaşında olmanın ve bir aile sahibi olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bu yüzden Prens’in hayatının bu evresini en iyi şekilde yansıtmak istedim” ifadelerini kullandı.