Prens William'ın 40. yaşına özel para basılacak

Haberler - ntv.com.tr | 25.05.2022 - 09:03 - Son Güncelleme : 25.05.2022 - 09:08
Prens William, 40. yaşında İngiltere Kraliyeti tarafından özel bir onura layık görüldü. 21 Haziran’da yeni yaşını kutlayacak olan Prens’in yüzü 5 sterlinlik bozuk paralara basılacak.
The Royal Mint’in Twitter hesabından paylaşılan haberde paranın görseli paylaşıldı. Prens William’ın yüzünün olduğu bozuk parada ‘40’ ve William’ın ‘W’si dikkat çekti.
Cambridge Dükü’nün yüzünün yer aldığı bozuk paranın tasarımı ise Thomas T. Docherty’ye ait. Paranın diğer tarafında ise Kraliçe Elizabeth’in resmi yer alacak.
Royal Mint’in başkanı Clare Maclennan, bu paranın “Kraliyet ailesinin en büyük üyesi olan Prens’in olgunluğuna ve saygınlığına bir övgü” niteliğinde olduğunu dile getirdi.
Tasarımcı, “Her ne kadar hayatlarımız birbirinden çok farklı olsa da 40 yaşında olmanın ve bir aile sahibi olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bu yüzden Prens’in hayatının bu evresini en iyi şekilde yansıtmak istedim” ifadelerini kullandı.
Tahtta ikinci sırada olan Prens William’ın resminin paraya basılması tarihte ilk kez gerçekleşti.
36 yıl sonra beyazperdeye dönen Top Gun: Maverick filminin gösterimine katılan çift, filmin başrol oyuncusu Tom Cruise ile bir araya gelmişti.
Kraliyet üyeleri, filmin oyuncularıyla tek tek el sıkışıp sohbet etti. Ardından, filmin gösterimi için salona geçildi.