Prenses Anne’den Kraliçe Elizabeth açıklaması: Diana öldüğünde doğru olanı yaptı

Prenses Anne de yaşananlarla ilgili şunları söyledi: “Bence annem tam olarak doğru olanı yaptı. Bence aklı başında herhangi bir ebeveynin, bu çocukları Londra’ya getirmenin bir alternatif olduğuna inanması kesinlikle olağanüstü. Bunu yapmanın daha iyi bir şey olacağını nasıl düşünülebildiğini bilmiyorum.”