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Prenses Anne’den Kraliçe Elizabeth açıklaması: Diana öldüğünde doğru olanı yaptı

Haberler | 13.09.2022 - 14:33

Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının ardından kızı Prenses Anne'nin yayınlanmamış bir röportajı ortaya çıktı. Prenses annesi hakkında Prenses Diana'nın ölümünden sonra aldığı kararlar ve torunlarıyla kalarak doğru olanı yaptığını söylüyor.

Prenses Anne’den Kraliçe Elizabeth açıklaması: Diana öldüğünde doğru olanı yaptı - 1

Kraliçe’nin ardından kızı Prenses Anne’in şimdiye kadar yayınlanmamış bir röportajı dikkat çekti. Anne, 2017’de verdiği röportajda Prenses Diana’nın ölümünden sonra annesinin davranışlarını yorumladı. 72 yaşındaki Prenses, röportajda Kraliyet Editörü Chris Ship’e annesinin yetmiş yıllık saltanatı hakkında konuştu. Anne, Kraliçe’nin 1997’de Lady Diana’nın ölümünü ele alış şeklini onayladığını dile getirdi.

Prenses Anne’den Kraliçe Elizabeth açıklaması: Diana öldüğünde doğru olanı yaptı - 2

Prenses Anne de yaşananlarla ilgili şunları söyledi: “Bence annem tam olarak doğru olanı yaptı. Bence aklı başında herhangi bir ebeveynin, bu çocukları Londra’ya getirmenin bir alternatif olduğuna inanması kesinlikle olağanüstü. Bunu yapmanın daha iyi bir şey olacağını nasıl düşünülebildiğini bilmiyorum.”

Prenses Anne’den Kraliçe Elizabeth açıklaması: Diana öldüğünde doğru olanı yaptı - 3

Bununla birlikte, Diana’nın cenazesini organize etmekten sorumlu olan eski kıdemli saray mensubu Sir Malcolm Ross da Kraliçe’nin o dönemde önceliğinin İskoçya’daki torunları olduğunu söyledi.

Prenses Anne’den Kraliçe Elizabeth açıklaması: Diana öldüğünde doğru olanı yaptı - 4

Kraliçe’nin torunlarını ilk sıraya koyup koymadığı sorulduğunda, Kraliyet Prensesi, “Kesinlikle” yanıtını vererek şöyle konuştu: "Başka bir yerde olsalardı, ikisinin de üstesinden gelebileceklerini sanmıyorum. Olan tek iyi şey, orada olmalarıydı ve etraflarında onları anlayabilecek, onlara zaman tanıyacak insanlar vardı."

Prenses Anne’den Kraliçe Elizabeth açıklaması: Diana öldüğünde doğru olanı yaptı - 5

Kraliçe, Prens Charles'tan boşanan Lady Diana’nın ölümünden sonra sert eleştirilere maruz kalmış, özellikle de bayrakların yarıya indirilmesine izin vermemesi, ilk günlerde herhangi bir açıklama yapmaması tepki görmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

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