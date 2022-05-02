Prenses Charlotte 7 yaşına girdi

Haberler - ntv.com.tr | 02.05.2022 - 16:36 - Son Güncelleme : 02.05.2022 - 16:52
Kate Middleton ve Prens William çiftinin ikinci çocuğu ve tek kızı olan Prenses Charlotte, bugün 7 yaşına girdi.
Prenses’in doğum günü dolayısıyla annesi Kate Middleton’ın çektiği fotoğrafları kraliyetin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşan Middleton, çocuklarının portrelerini çekiyor ve doğum günlerinde Düşes’in objektifinden çıkan fotoğraflar, sosyal medya hesabından yayımlanıyor.
2 Mayıs 2015’te dünyaya gelen Prenses Charlotte, büyükbabası Prens Charles, babası Prens William ve ağabeyi Prens George’un ardından İngiltere tahtının dördüncü varisi konumunda.
29 Nisan Cuma günü 11’inci evlilik yıldönümlerini kutlayan Kate Middleton ve Prens William’ın Prenses Charlotte dışında 8 yaşında Prens George ve 23 Nisan’da 4 yaşına basan Prens Louis adında iki de oğlu bulunuyor.
Prenses Charlotte da tüm kraliyet bebekleri ve kardeşleri gibi, kameraların karşısında büyüdü. Hem İngiltere’de hem de dünyada büyük ilgi çeken kraliyet ailesinin minik üyesi, bebekliğinden itibaren spot ışıklarının odağında yer aldı.
İşte Prenses Charlotte’ın bebekliğinden bu yana kameralara yansıyan halleri...