Prenses Diana yaşasaydı Meghan Markle hakkında ne düşünürdü?

1997 yılında Paris'te bir araba kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın adı, ölümünden yıllar sonra bile İngiliz kraliyet ailesinin her tartışmasında yankılanıyor. Son dönemde ise gündemde olan soru şu: Eğer Diana bugün hayatta olsaydı, oğlu Prens Harry’nin eşi Meghan Markle hakkında ne düşünürdü? Diana’ya yakın bir kaynak, bu soruya yanıt verdi.

Prenses Diana yaşasaydı Meghan Markle hakkında ne düşünürdü? - 1

Diana’nın dostu Richard Kay, Palace Confidential programına konuştu. Kay’e göre Diana, Meghan’ı “ilginç” bulur, hatta onun özgür ruhunu takdir ederdi.

N-LIFE HABERLERİ

Prenses Diana yaşasaydı Meghan Markle hakkında ne düşünürdü? - 2

1980’lerden bu yana Kraliyet ailesi hakkında pek çok haber kaleme alan Kay, Diana ile son yıllarında içten bir arkadaşlık kurmuştu. Birlikte yemek yer, sinemaya gider ve Norfolk kıyılarında uzun araba yolculuklarına çıkarlardı.

Prenses Diana yaşasaydı Meghan Markle hakkında ne düşünürdü? - 3

“Benim tanıdığım Diana çok eğlenceliydi” diyen Kay, kamuoyunda yansıtılandan farklı olarak onun zeki ve esprili bir kişiliği olduğunu vurguladı. Hatta Diana, ölümünden önceki son telefon görüşmesini Kay ile yapmıştı.

Prenses Diana yaşasaydı Meghan Markle hakkında ne düşünürdü? - 4

YouTube’da bir izleyici, “Diana, Meghan’la tanıştıktan sonra onu beş dakika içerisinde gönderirdi” yorumunu yapınca Kay, bu fikre katılmadığını belirtti:

''Bunu kimse bilemez. Bence Meghan’ın bağımsızlığını ve Harry’ye kraliyet dışı bir hayat seçme şansı sunmasını olumlu karşılardı.''

Prenses Diana yaşasaydı Meghan Markle hakkında ne düşünürdü? - 5

Yine de Kay’e göre Diana, oğulları arasındaki soğuk iletişimden büyük bir üzüntü duyardı. 2020’de Harry ve Meghan’ın kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınmasından sonra, Harry ile William arasındaki bağ oldukça zayıfladı. Hatta Harry’nin aramalarına William’ın yanıt vermediği bile söyleniyor.

Prenses Diana yaşasaydı Meghan Markle hakkında ne düşünürdü? - 6

“Diana, Harry’nin Amerika’ya yerleşmesini anlayışla karşılardı” diyen Kay, “Ama William’la yaşanan bu kopukluğu asla onaylamazdı. Her şeye rağmen Meghan’a başlarda oldukça sıcak davranırdı, buna eminim'' ifadelerini kullandı.

Prenses Diana yaşasaydı Meghan Markle hakkında ne düşünürdü? - 7

Programda ayrıca Diana’nın Amerika hayaline de değinildi. Kay’e göre Prenses, hayatının son döneminde gerçekten ABD’ye taşınmayı düşünüyordu. Kay, “Diana, Amerika’yı seviyordu. Eğer koşullar uygun olsaydı, kesinlikle oraya yerleşirdi” dedi. Peki onu ne durdurdu? Cevap basit: Oğulları.

Prenses Diana yaşasaydı Meghan Markle hakkında ne düşünürdü? - 8

“Oğullarını geride bırakmak istemezdi. O zamanlar Harry 12, William ise 15 yaşındaydı” diyen Kay, Diana’nın onlardan uzak kalmayı göze alamadığını söyledi.

Prenses Diana yaşasaydı Meghan Markle hakkında ne düşünürdü? - 9

Kay, Diana’nın Amerika’ya duyduğu ilgiyi ise şöyle açıkladı:

“Orada kendini daha özgür hissediyordu. Ünlülere karşı daha anlayışlı bir yaklaşım olduğunu düşünüyordu. Hollywood yıldızlarının rahat yaşantısı, onu cesaretlendiriyordu.''

Prenses Diana yaşasaydı Meghan Markle hakkında ne düşünürdü? - 10

Kay, Diana’ya “Sen sıradan bir ünlü olamazsın. Orada da bir numara olursun” dediğini ama Diana’nın bu cümleye pek inanmadığını söyledi. 

Diana'nın eski dostu, konuşmasını “Bugün Prens Harry’nin Amerika’da gördüğü ilgi de bunu gösteriyor. Hâlâ yerel yıldızlardan çok daha fazla dikkat çekiyor” sözleriyle noktaladı.

Prenses Diana yaşasaydı Meghan Markle hakkında ne düşünürdü? - 11



Prenses Diana yaşasaydı Meghan Markle hakkında ne düşünürdü? - 12
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