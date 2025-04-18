Prenses Diana yaşasaydı Meghan Markle hakkında ne düşünürdü?

Kay, Diana’ya “Sen sıradan bir ünlü olamazsın. Orada da bir numara olursun” dediğini ama Diana’nın bu cümleye pek inanmadığını söyledi.

Diana'nın eski dostu, konuşmasını “Bugün Prens Harry’nin Amerika’da gördüğü ilgi de bunu gösteriyor. Hâlâ yerel yıldızlardan çok daha fazla dikkat çekiyor” sözleriyle noktaladı.