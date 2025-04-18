Prenses Diana yaşasaydı Meghan Markle hakkında ne düşünürdü?
1997 yılında Paris'te bir araba kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın adı, ölümünden yıllar sonra bile İngiliz kraliyet ailesinin her tartışmasında yankılanıyor. Son dönemde ise gündemde olan soru şu: Eğer Diana bugün hayatta olsaydı, oğlu Prens Harry’nin eşi Meghan Markle hakkında ne düşünürdü? Diana’ya yakın bir kaynak, bu soruya yanıt verdi.
Diana’nın dostu Richard Kay, Palace Confidential programına konuştu. Kay’e göre Diana, Meghan’ı “ilginç” bulur, hatta onun özgür ruhunu takdir ederdi.