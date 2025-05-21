Prenses Diana'nın eski koruması hayatını kaybetti

Diana'nın sevgilisi Mohamed Al-Fayed için çalıştığı bilinen Sansum, Prenses Diana'yı trajik kazada hayatını kaybetmeden önce kısa bir süreliğine korumuştu.

Diana'yı "harika bir kadın" olarak nitelendiren Sansum, o dönem Prens William ile Prens Harry'nin de güvenliğini sağladı.

Lee Sansum, daha önce yaptığı bir açıklamada, ''Eğer o gece görevde olsaydım, Diana hala hayatta olabilirdi'' sözleriyle dikkat çekmişti.