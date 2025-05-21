Prenses Diana'nın eski koruması hayatını kaybetti

Prenses Diana'nın eski koruması Lee Sansum, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti.

Prenses Diana'nın eski koruması hayatını kaybetti - 1

Diana'nın sevgilisi Mohamed Al-Fayed için çalıştığı bilinen Sansum, Prenses Diana'yı trajik kazada hayatını kaybetmeden önce kısa bir süreliğine korumuştu.

Diana'yı "harika bir kadın" olarak nitelendiren Sansum, o dönem Prens William ile Prens Harry'nin de güvenliğini sağladı.

Lee Sansum, daha önce yaptığı bir açıklamada, ''Eğer o gece görevde olsaydım, Diana hala hayatta olabilirdi'' sözleriyle dikkat çekmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Prenses Diana'nın eski koruması hayatını kaybetti - 2

Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te, sevgilisi Dodi Fayed ve şoför Henri Paul ile birlikte bir trafik kazasında yaşama veda etti. Kazada, paparazzilerin peşlerinden geldiği sırada, Pont de l'Alma tünelinde araç kontrolden çıktı ve bir direğe çarptı. Şoför Henri Paul, alkollüydü ve hız yapıyordu.

Prenses Diana'nın eski koruması hayatını kaybetti - 3

Kazadan sadece Diana'nın o geceki koruması Trevor Rees-Jones sağ kurtuldu. 

Lee Sansum, açıklamasında "O hafta sonu kimlerin görevde olacağını kura ile belirledik. Ben uzun bir kâğıt çektim. Diana'nın emniyet kemeri takmadığını öğrendiğimde, hayatta kalmamalarının nedenini daha iyi anladım. Aileye emniyet kemeri takmak zorunluydu, bu Dodi'nin babası Mohamed Al-Fayed'in emriydi. Dodi, kemer takmaktan nefret ederdi ama ben büyük ısrarlar sonucu da olsa mutlaka taktırırdım."

Prenses Diana'nın eski koruması hayatını kaybetti - 4

Diana'nın ölümünü sorgulayan tek koruma Lee Sansum değildi. Ken Wharfe de, "O gece Diana'nın hayatını kurtaracak tek şey,  Rees-Jones'un direksiyon başına geçmesiydi'' diyerek, Prenses'in ölümünün önlenebileceğini savunmuştu.



Prenses Diana'nın eski koruması hayatını kaybetti - 5

Diana, kendisine ve çocuklarına gösterdiği özen için Lee Sansum'a bir teşekkür mektubu göndermişti. Mektubunda, "William, Harry ve ben, Saint Tropez'deki tatilimizde bize çok iyi baktığınız için size teşekkür etmek istedik'' ifadeleri yer alıyordu.

Prenses Diana'nın eski koruması hayatını kaybetti - 6
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