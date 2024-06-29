Prenses Diana'nın kişisel eşyaları ve elbiseleri rekor fiyata satıldı
Prenses Diana'nın elbiseleri ve mektupları ABD'de düzenlenen açık artırmada satıldı. 200'den fazla parçanın bulunduğu koleksiyon, rekor fiyata alıcı buldu.
Zarafeti ve yardımseverliğiyle tüm dünyada tanınan Prenses Diana ölümünün üzerinden 27 yıl geçse de hala unutulmadı. İngiliz halkının kalbinde ayrı bir yere sahip olan Galler Prensesi Diana'nin eşyaları açık artırmada satıldı.
Aralarında Prenses Diana'nın elbiseleri ve mektuplarının da bulunduğu, bir zamanlar kraliyet ailesinin üyelerine ait olan eşyalardan oluşan bir koleksiyon, Kaliforniya'daki açık artırmada 4 milyon sterlinden fazla bir fiyata satıldı.