Prenses Diana'nın kişisel eşyaları ve elbiseleri rekor fiyata satıldı

Prenses Diana'nın en sevdiği tasarımcılar arasında yer alan Edelstein, Caroline Charles ve Catherine Walker'a ait tasarımlar, 26 Haziran'da Los Angeles'taki The Peninsula Beverly Hills'de düzenlenen "Princess Diana's Elegance & A Royal Collection" adlı müzayedede yer aldı.

Prenses Diana'nın iki kez giydiği Murray Arbeid imzalı mavi elbisesi de tahminlerin üzerine çıktı ve beklenenin 4 katı fiyatına, 780 bin dolara satıldı. Prenses'in 1988'de Richmond Stadyumu'nda ve 1992'de Prens Harry'nin Notting Hill'deki okulundan ayrılırken giydiği, Walker tarafından tasarlanan pembe çiçekli ipek gömlek elbise 444 bin 500 dolara satıldı.

Bu elbiseden elde edilen gelirlerin bir kısmı, belirtilen diğer hayır kurumlarının yanı sıra Muscular Dystrophy UK'e bağışlanacak.