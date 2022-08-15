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Prenses Diana'nın koruması Lee Sansum: Ben olsaydım Diana ölmezdi

Haberler | 15.08.2022 - 08:36

Prenses Diana'nın yakın koruması Lee Sansum anılarını kitaplaştırdı. Kitabın bir bölümünde Sansum, kaza gecesini anlatarak, "Ben olsaydım bugün hayatta olurdu" diye konuştu.

Prenses Diana'nın koruması Lee Sansum: Ben olsaydım Diana ölmezdi - 1

Trafik kazasında hayata veda eden Prenses Diana'nın yakın koruması Lee Sansum (60), anılarını anlattığı bir kitap yazdı.


Prenses Diana'nın koruması Lee Sansum: Ben olsaydım Diana ölmezdi - 2

Nicole Kidman, Tom Cruise, Pele, Sylvester Stallone gibi ünlülerin de koruması olan Sansum, "Diana, Paris'te öldüğü gün izindeydim. Ben olsaydım bugün hayatta olurdu" dedi.

Prenses Diana'nın koruması Lee Sansum: Ben olsaydım Diana ölmezdi - 3

'Rambo' lakaplı Sansum, "Kaza anında emniyet kemerlerinin takılı olmadığını öğrenince yıkıldım" dedi.

Prenses Diana'nın koruması Lee Sansum: Ben olsaydım Diana ölmezdi - 4

Sansum sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu standart bir uygulamadır. Kemerler bağlanmadan
yolculuk başlamazdı."

Prenses Diana'nın koruması Lee Sansum: Ben olsaydım Diana ölmezdi - 5

"Emir bizzat (Diana'nın sevgilisi) Dodi'nin babası Mohamed Fayed'den gelmişti. Ama Dodi kemer takmayı hiç sevmiyordu. Bu nedenle hep ısrar etmek zorunda kalırdım"

N-LIFE HABERLERİ

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