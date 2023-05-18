Prenses Diana'yı hatırlatan olay | Prens Harry ve Meghan Markle ölümden döndü

İngiltere Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın, bir törene katılmak için bulundukları ABD'nin New York kentinde paparazzilerle "felakete yakın bir araba kovalamacası" yaşadığı belirtildi.
Prens Harry ile eşi Meghan’ın Sözcüsü yaptığı açıklamada, kovalamacanın, ikilinin New York'ta katıldığı "Women of Vision" ödül töreninden ayrıldıktan sonra meydana geldiğini duyurdu.
Sözcü, "Dün gece, Sussex Dükü ve Düşesi ile Bayan Ragland, son derece saldırgan bir paparazzi çetesinin elinde neredeyse felaketle sonuçlanacak bir araba kovalamacasına karıştılar." ifadesini kullandı.
İki saatten fazla süren kovalamacaya, yoldaki diğer sürücülerin, yayaların ve iki New York Polis Departmanı (NYPD) görevlisinin karıştığını aktaran Sözcü, çok sayıda çarpışmaya yakın olayın da yaşandığını belirtti.
Aracın içinde Meghan’ın annesi Doria Ragland’ın de bulunduğu kovalamacayla ilgili Sözcü, "Tanınmış bir figür olmak, halkın belirli bir ilgisini beraberinde getirirken bu asla kimsenin güvenliği pahasına olmamalı." ifadesini kullandı.
New York'ta yaşanan olay, Prens Harry ile ağabeyi Prens William'ın anneleri Prenses Diana'nın ölümünü akıllara getirdi.
Galler Prensesi Diana, 1997 yılında paparazzilerden kaçmak isterken Paris'teki bir araba kazasında hayatını kaybetmişti.
Prens Harry de Ocak 2020’de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak için eşi Meghan ile California’ya yerleşmesiyle ilgili süreçte medyanın aşırı ilgi ve takibinden şikayetini dile getirmişti.
Harry, Şubat 2021’de verdiği bir mülakatta, “zehirli” diye nitelediği İngiliz basınının, akıl sağlığını mahvettiğini, annesi Diana gibi eşine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle “tarihin tekerrür etmesinden” korktuğunu belirtmişti.
İkili dün gece New York’ta düzenlenen Women of Vision ödül törenine katılmış, burada Meghan Markle altın elbise ödülüne layık görülmüştü.
Henüz 36 yaşındayken, 1997'de Paris'te sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana, aradan bunca yıl geçmesine rağmen hiç unutulmadı.
Diana, yaşasaydı bugün 60 yaşında olacaktı. 36 yaşında hayata veda eden Diana, saraydaki hayatı, kendini hiçbir zaman kraliyete ait hissedememesi, Prens Charles'a olan aşkı ve kırgınlıkları, "aykırı" bir prenses oluşuyla, vefatının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen hala adından söz ettiriyor.
1 Temmuz 1961 doğumlu Diana Spencer, 1981 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Charles ile evlendi.
Çiftin evliliklerinden Prens William ve Prens Harry dünyaya geldi ve çift 1996 yılında boşandı. Diana'nın ölümü tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.
Doğum gününde anılan Prenses'in, gizli albümlerinden derlenen fotoğraflar bir döneme damgasına vuran Diana'nın çocukluk ve ilk gençlik yıllarına ışık tutuyor.