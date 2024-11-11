Prenses geldi, kraliçe gitti: Camilla "Anma Töreni"ne katılmadı!

Ancak kötü haber bu kez Kraliçeden geldi. Buckingham Sarayı'nın 9 Kasım'da yapmış olduğu açıklamada, Kraliçe'nin kraliyet ailesiyle birlikte "Anma Günü" etkinliklerine katılmayacağı duyuruldu.

Son bir haftadır hiçbir etkinliğe katılmayan kraliçenin nerede olduğu soruları gündeme geldi.