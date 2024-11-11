Prenses geldi, kraliçe gitti: Camilla "Anma Töreni"ne katılmadı!

Kraliyet ailesi, geçtiğimiz hafta sonu Cenotaph Anıtı’nda düzenlenen Ulusal Anma Töreni’ne katıldı. Geçtiğimiz eylül ayında kanser tedavisinin sona erdiğini açıklayan Galler Prensesi Kate Middleton, ilk kez bir etkinlikte boy gösterdi. Ancak bu kez Kralla evlendiği 2005 yılından itibaren her yıl Anma Törenleri'ne katılan Kraliçe etkinlikte yer almadı. Son bir haftadır hiçbir etkinliğe katılmayan Kraliçenin nerede olduğu merak konusu oldu.

Prenses geldi, kraliçe gitti: Camilla "Anma Töreni"ne katılmadı! - 1

Son dönemde sağlık sorunları ve aile içi çatışmalarla gündemde olan İngiliz Kraliyet Ailesi, geçtiğimiz hafta sonu Anma Töreni etkinliğinde bir araya geldi. Galler Prensesi, kanser tedavisi gördükten sonra ilk kez bir etkinlikte boy gösterdi.

N-LIFE HABERLERİ

Prenses geldi, kraliçe gitti: Camilla "Anma Töreni"ne katılmadı! - 2

Prenses, eşi Prens William ile Royal Albert Hall'da düzenlenen Anma Festivali'ne (Festival of Remembrance) katıldı.

Ünlü çifte, Kral Charles, Prenses Anne ve eşi Timothy Laurence eşlik etti.

Prenses geldi, kraliçe gitti: Camilla "Anma Töreni"ne katılmadı! - 3

Ancak kötü haber bu kez Kraliçeden geldi. Buckingham Sarayı'nın 9 Kasım'da yapmış olduğu açıklamada, Kraliçe'nin kraliyet ailesiyle birlikte "Anma Günü" etkinliklerine katılmayacağı duyuruldu.

Son bir haftadır hiçbir etkinliğe katılmayan kraliçenin nerede olduğu soruları gündeme geldi.

Prenses geldi, kraliçe gitti: Camilla "Anma Töreni"ne katılmadı! - 4

Kral ile evlendiği 2005 yılından bu yana tüm etkinliklere katılan 77 yaşındaki İngiltere Kraliçesi Camilla ile ilgili Buckingham Sarayı, 5 Kasım'da açıklama yaptı.

Prenses geldi, kraliçe gitti: Camilla "Anma Töreni"ne katılmadı! - 5

Açıklamada, Kraliçenin göğüs enfeksiyonu geçirdiği ve randevularının iptal edildiği duyuruldu. Kraliçenin göğüs enfeksiyonundan tamamen kurtulması ve başkalarını riske atmamak için doktorların tavsiyeleri doğrultusunda hafta sonu yapılan Anma etkinliğine katılmayıp dinleneceği ifade edildi.

Kraliçenin önümüzdeki hafta kamu görevlerine geri dönmesi bekleniyor.

Prenses geldi, kraliçe gitti: Camilla "Anma Töreni"ne katılmadı! - 6

Geleneksel olarak Cenotaph savaş anıtında düzenlenen Anma Günü töreni, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesini ve çatışmalarda yaşamını yitirenleri anmak için 11 Kasım'a en yakın pazar günü düzenleniyor.

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