Prenses geldi, kraliçe gitti: Camilla "Anma Töreni"ne katılmadı!
Kraliyet ailesi, geçtiğimiz hafta sonu Cenotaph Anıtı’nda düzenlenen Ulusal Anma Töreni’ne katıldı. Geçtiğimiz eylül ayında kanser tedavisinin sona erdiğini açıklayan Galler Prensesi Kate Middleton, ilk kez bir etkinlikte boy gösterdi. Ancak bu kez Kralla evlendiği 2005 yılından itibaren her yıl Anma Törenleri'ne katılan Kraliçe etkinlikte yer almadı. Son bir haftadır hiçbir etkinliğe katılmayan Kraliçenin nerede olduğu merak konusu oldu.
Son dönemde sağlık sorunları ve aile içi çatışmalarla gündemde olan İngiliz Kraliyet Ailesi, geçtiğimiz hafta sonu Anma Töreni etkinliğinde bir araya geldi. Galler Prensesi, kanser tedavisi gördükten sonra ilk kez bir etkinlikte boy gösterdi.