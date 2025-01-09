Prenses Kate 43 yaşında: Prens William'dan şaşırtan kutlama
Aylarca devam eden kanser tedavisinin ardından Galler Prensesi Kate Middleton, 43 yaşına bastı. Prens William da eşinin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı. Prens, William, eşine bugüne kadar halkın önünde hiç yapmadığı şekilde seslendi.
Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.
Middleton, 9 Eylül'de tedavisinin sona erdiğini duyuran bir sosyal medya video mesajı yayınladı.