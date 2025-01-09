Prenses Kate 43 yaşında: Prens William'dan şaşırtan kutlama

Aylarca devam eden kanser tedavisinin ardından Galler Prensesi Kate Middleton, 43 yaşına bastı. Prens William da eşinin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı. Prens, William, eşine bugüne kadar halkın önünde hiç yapmadığı şekilde seslendi.

Prenses Kate 43 yaşında: Prens William'dan şaşırtan kutlama - 1

Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

Middleton, 9 Eylül'de tedavisinin sona erdiğini duyuran bir sosyal medya video mesajı yayınladı.

N-LIFE HABERLERİ

Prenses Kate 43 yaşında: Prens William'dan şaşırtan kutlama - 2

Tedavinin ardından kraliyet etkinliklerinde boy göstermeye başlayan Prenses Kate, 9 Ocak'ta 43 yaşına bastı.

Prenses Kate 43 yaşında: Prens William'dan şaşırtan kutlama - 3

Prens William, eşinin yeni yaşını resmi sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla kutladı.

Prenses Kate 43 yaşında: Prens William'dan şaşırtan kutlama - 4

"EN İNANILMAZ EŞ"

Kate Middleton'ın Matt Porteous tarafından çekilen ve daha önce hiç görülmemiş fotoğrafını paylaşan Prens William, eşine "en inanılmaz eş ve anne" diye hitap etti.

Prenses Kate 43 yaşında: Prens William'dan şaşırtan kutlama - 5

Eşine bugüne kadar halkın önünde hiç yapmadığı şekilde seslenen William, Middleton'a övgüler yağdırdı.

Prenses Kate 43 yaşında: Prens William'dan şaşırtan kutlama - 6

"İYİ Kİ DOĞDUN CATHERINE"

Prens William paylaşımında "En inanılmaz eş ve anne, geçen yıl gösterdiğin güç olağanüstüydü. George, Charlotte, Louis ve ben seninle çok gurur duyuyoruz. İyi ki doğdun Catherine. Seni seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Prenses Kate 43 yaşında: Prens William'dan şaşırtan kutlama - 7

Galler Prensi, mesajını bitirdikten sonra adını yazmak yerine 'W' şeklinde imzasını attı.

Prenses Kate 43 yaşında: Prens William'dan şaşırtan kutlama - 8

KRAL VE KRALİÇE DE KUTLADI

Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla da bu sabah Prenses Kate'in doğum gününü "Galler Prensesi'ne mutlu yıllar" notuyla kutladı.

Prenses Kate 43 yaşında: Prens William'dan şaşırtan kutlama - 9

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Tam adıyla Catherine Elizabeth Middleton, 9 Ocak 1982'de dünyaya geldi.

Soylu olmayan bir aileden gelen Kate Middleton, St. Andrews Üniversitesi'nde okurken tanıştığı Prens William uzun yıllar aşk yaşadı. Çift, 2011 yılında dünyaevine girdi.

Prens William ile Prenses Kate'in George, Charyotte ve Louis adında üç tane çocukları bulunuyor.

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