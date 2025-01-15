Prenses Kate kanseri yendiğini açıkladı!
Aylarca devam eden tedavisinin ardından Galler Prensesi Kate Middleton kanseri yendiğini ve iyileşme sürecine girdiğini duyurdu.
TEDAVİSİ SONA ERMİŞTİ
Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.
Middleton, son olarak 9 Eylül'de tedavisinin sona erdiğini duyuran bir sosyal medya video mesajı yayınlamıştı.
Sosyal medya hesabından video yayınlayarak, "Galler Prensesi Catherine'den mesaj" notuyla açıklama yapan Middleton, "Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir ve biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık.” dedi.