Prenses Kate kanseri yendiğini açıkladı!

İYİLEŞME SÜRECİNE GİRDİ

Prenses Kate, resmi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz yıl boyunca bana çok iyi baktıkları için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla hastaneyi ziyaret ettim. Her şeyin üstesinden gelirken William ve benimle birlikte sessizce yürüyen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazlasını isteyemezdik.

Hasta olarak geçirdiğim süre boyunca gördüğümüz ilgi olağanüstüydü.... Şimdi iyileşmeye odaklanmaya devam ediyorum. Kanser teşhisi konulan herkesin bileceği gibi, yeni bir normale uyum sağlamak zaman alır. Ancak önümüzde yılı dört gözle bekliyorum. Beklenecek çok şey var. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim."

Prenses, geçtiğimiz Mart ayında bir karın ameliyatının ardından kanser olduğunu ve önleyici kemoterapi gördüğünü açıklamıştı.