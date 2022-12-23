Prenses Kate Meghan Markle ve Prens Harry'nin belgeseline tepki verdi

Ses getiren belgesellerinde kraliyeti suçlayan Meghan Markle ve Prens Harry’ye Prenses Kate’den tepki geldi. Bazı kaynaklara göre Prenses, çiftin belgeseldeki kraliyeti hedef alan ifadelerinden rahatsız oldu.

Prenses Kate Meghan Markle ve Prens Harry'nin belgeseline tepki verdi - 1

Meghan Markle ve Prens Harry’nin, kraliyet görevlerini bırakma sürecini anlatan belgeselin etkisi sürüyor. Belgeselde kraliyet ailesini suçlayan çifte, Prens William’ın eşi Prenses Kate’den tepki geldi.

Prenses Kate Meghan Markle ve Prens Harry'nin belgeseline tepki verdi - 2

“İHANETE UĞRAMIŞ GİBİ HİSSEDİYOR"

Us Weekly’nin haberine göre kraliyet ailesine yakın bir kaynak, Prenses’in yapılan yorumlardan rahatsız olduğunu dile getirdi.

İddialara göre, Prenses çiftin yaptığı yorumlardan dolayı kırgınlık yaşıyor ayrıca Prens Harry’nin belgeselde yer verdiği ifadelerden dolayı “ihanete uğramış gibi" hissediyor.

Prenses Kate Meghan Markle ve Prens Harry'nin belgeseline tepki verdi - 3

AĞABEYİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Kaynak, Prens William’ın bu konularla ilgili hiçbir açıklama yapmayacağını ve saygın bir tutum benimseyeceğini belirtti.

Prens Harry, abisine kraliyet ailesinde ayrılma kararını açıkladığında kendisine bağırdığını söylemişti. İddialara göre, Prens William kardeşinin kendisini bu şekilde yansıtmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadı.

Prenses Kate Meghan Markle ve Prens Harry'nin belgeseline tepki verdi - 4

"ANLADIM Kİ KONU TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİLMİŞ"

Meghan Markle ve Prens Harry’nin, kraliyet görevlerini bırakma sürecini anlatan belgeselde  Prens Harry, babası Kral Charles, ağabeyi Prens William ve Kraliçe Elizabeth ile yaptığı gergin konuşmayı anlatmıştı.

Prens Harry, ailesi ile kraliyetten ayrılma konusunu konuştuğu anların detaylarını dile getirdi. Kendisi ve eşi Markle’ın Kraliçe’ye destek vermeye devam edeceğini ama aynı zamanda kendi işlerine yönelmek istediklerini belirten Prens Harry, bu konuşmanın tartışmaya açık olmadığını ağabeyinin tepkisini görünce anladığını söyledi.

Prenses Kate Meghan Markle ve Prens Harry'nin belgeseline tepki verdi - 5

"AĞABEYİM BANA BAĞIRDI"

Prens Harry “Ağabeyim Prens William'ın bana bağırdığı anlar korkunçtu. Babamın dile getirdiği şeyler hiç doğru değildi ve büyükannem (Kraliçe Elizabeth) sessizce oturmuş, anlattıklarımı sindirmeye çalışıyordu” ifadelerini kulandı.

Hem kraliyet ailesinde kalıp hem de özel bir hayat yaşamak istediklerini belirten Prens Harry, karşılaştığı tepkilerden dolayı üzüntü duysa da özellikle Kraliçe Elizabeth’in misyonu nedeniyle otoriterlerden birtakım tavsiyeler alması gerektiğine hak verdiğini belirttii.

Prenses Kate Meghan Markle ve Prens Harry'nin belgeseline tepki verdi - 6

NOEL KARTINI PAYLAŞTI

Kraliyet ailesi üyeleri, her yıl Noel öncesi geleneksel olarak bir kart çıkarıyor. Resmi bayram kartlarını süslemek için kullanılan Noel fotoğrafları, kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri tarafından Noel kartlarına basılmak üzere yayınlanıyor. 

Merakla beklenen yeni Noel fotoğrafı, kraliyetin gözde çifti Prens William ve Prenses Kate’ten geldi. Galler Prensi ve Prensesi, üç çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile birlikte bu yılın başlarında Sandringham’daki evlerinin bahçesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

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