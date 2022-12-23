Prenses Kate Meghan Markle ve Prens Harry'nin belgeseline tepki verdi

Meghan Markle ve Prens Harry’nin, kraliyet görevlerini bırakma sürecini anlatan belgeselin etkisi sürüyor. Belgeselde kraliyet ailesini suçlayan çifte, Prens William’ın eşi Prenses Kate’den tepki geldi.
Us Weekly’nin haberine göre kraliyet ailesine yakın bir kaynak, Prenses’in yapılan yorumlardan rahatsız olduğunu dile getirdi.
İddialara göre, Prenses çiftin yaptığı yorumlardan dolayı kırgınlık yaşıyor ayrıca Prens Harry’nin belgeselde yer verdiği ifadelerden dolayı “ihanete uğramış gibi" hissediyor.
Kaynak, Prens William’ın bu konularla ilgili hiçbir açıklama yapmayacağını ve saygın bir tutum benimseyeceğini belirtti.
Prens Harry, abisine kraliyet ailesinde ayrılma kararını açıkladığında kendisine bağırdığını söylemişti. İddialara göre, Prens William kardeşinin kendisini bu şekilde yansıtmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadı.
Meghan Markle ve Prens Harry’nin, kraliyet görevlerini bırakma sürecini anlatan belgeselde Prens Harry, babası Kral Charles, ağabeyi Prens William ve Kraliçe Elizabeth ile yaptığı gergin konuşmayı anlatmıştı.
Prens Harry, ailesi ile kraliyetten ayrılma konusunu konuştuğu anların detaylarını dile getirdi. Kendisi ve eşi Markle’ın Kraliçe’ye destek vermeye devam edeceğini ama aynı zamanda kendi işlerine yönelmek istediklerini belirten Prens Harry, bu konuşmanın tartışmaya açık olmadığını ağabeyinin tepkisini görünce anladığını söyledi.
Prens Harry “Ağabeyim Prens William'ın bana bağırdığı anlar korkunçtu. Babamın dile getirdiği şeyler hiç doğru değildi ve büyükannem (Kraliçe Elizabeth) sessizce oturmuş, anlattıklarımı sindirmeye çalışıyordu” ifadelerini kulandı.
Hem kraliyet ailesinde kalıp hem de özel bir hayat yaşamak istediklerini belirten Prens Harry, karşılaştığı tepkilerden dolayı üzüntü duysa da özellikle Kraliçe Elizabeth’in misyonu nedeniyle otoriterlerden birtakım tavsiyeler alması gerektiğine hak verdiğini belirttii.
Kraliyet ailesi üyeleri, her yıl Noel öncesi geleneksel olarak bir kart çıkarıyor. Resmi bayram kartlarını süslemek için kullanılan Noel fotoğrafları, kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri tarafından Noel kartlarına basılmak üzere yayınlanıyor.
Merakla beklenen yeni Noel fotoğrafı, kraliyetin gözde çifti Prens William ve Prenses Kate’ten geldi. Galler Prensi ve Prensesi, üç çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile birlikte bu yılın başlarında Sandringham’daki evlerinin bahçesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.