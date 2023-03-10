Prenses Kate Middleton ve Prens William İngiltere'deki deprem gönüllülerini ziyaret etti

Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate'in ilk durağı Londra'daki Hayes Müslüman Merkezi oldu. Çift, bu merkezde, depremden zarar görenlere yardım için çalışanlarla bir araya geldi. Çift, dernek temsilcileriyle görüşmesinde bugüne kadar toplanan yaklaşık 25 bin sterlinlik yardım için teşekkür etti ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.