Prenses Kate Middleton ve Prens William İngiltere'deki deprem gönüllülerini ziyaret etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına kişisel bağışta bulunan Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton dün Londra'daki deprem gönüllüleriyle buluştu.
Kate Middleton ve Prens William Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı depremden etkilenenlere yardım eden dernekleri ziyaret etti.
Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate'in ilk durağı Londra'daki Hayes Müslüman Merkezi oldu. Çift, bu merkezde, depremden zarar görenlere yardım için çalışanlarla bir araya geldi. Çift, dernek temsilcileriyle görüşmesinde bugüne kadar toplanan yaklaşık 25 bin sterlinlik yardım için teşekkür etti ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Prenses Kate, ziyaret sırasında Pakistan'ın Elan markası bir şalla başını örttü. Prenses, bu örtüyü 2019'daki Pakistan ziyareti sırasında boynunda taşımıştı. Middleton'ın, Alexander McQueen imzalı elbise ve Catherine Walker marka paltodan oluşan stilini hafif bir makyajla tamamlaması dikkat çekti.
Kraliyet çifti ayrıca Türk Kadınlar Derneği'ni de ziyaret ederek, origami yapma etkinliğine katıldı, şifa ve umut sembolü olan kağıttan turnalar yaptı.
Çift daha önce de Türk derneklerini ziyaret etmiş, baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Ayrıca depremin hemen ardından yüklü miktarda bir kişisel bağış yapıldığı da açıklanmıştı.
Deprem sonrası Kate ve William çifti, sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yapmıştı:
"Türkiye ve Suriye sınırında yaşanan depremlerin ardından gelen görüntüler karşısında dehşete düştük. Düşüncelerimiz depremden etkilenenlerle birlikte ve sahadaki müdahaleye destek veren Afet Acil Durum Komitesi'nin (DEC) kampanyasını desteklemekten memnuniyet duyuyoruz."