Prenses Kate ve Prens William 8 yıl sonra ilk defa ABD'de

'PRENSES' UNVANIYLA İLK RESMİ DAVETİNE KATILDI

İngiltere Kraliçe'si II. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatı, 96 yaşında ölümüyle sona erdi. Kraliçe Elizabeth'in, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan ve dünyanın en yaşlı hükümdarı olarak dünyaya gözlerini kapamasının ardından en büyük oğlu Kral III. Charles tahta geçti.

Daha önce ‘Cambridge Düşesi’ unvanına sahip olan Kate Middleton, ‘Galler Prensesi’ olarak ilk defa resmi bir etkinliğe katıldı.

Buckingham Sarayı’nda düzenlenen resmi davette boy gösteren Prenses, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’yı karşıladı.