Prenses Kate ve Prens William 8 yıl sonra ilk defa ABD'de

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından daha önce ‘Düşes’ unvanına sahip olan ve artık ‘Galler Prensesi’ olarak anılan Kate Middleton ve Prens Harry, ABD Boston'daki NBA maçını izledi.

Prenses Kate ve Prens William 8 yıl sonra ilk defa ABD'de - 1

Prens William ve Prenses Kate, NBA maçını izlemek için ABD'nin Boston şehrine geldi.

Prenses Kate ve Prens William 8 yıl sonra ilk defa ABD'de - 2

Daha önce ‘Cambridge Düşesi’ unvanına sahip olan ve şimdi ‘Galler Prensesi’ olarak anılan Prenses Kate ve Prens WilliamBoston Celtics ve Miami Heat arasındaki kıyasıya mücadeleyi en ön sıradan izledi.

Prenses Kate ve Prens William 8 yıl sonra ilk defa ABD'de - 3

Boston Celtics Shamrock Vakfı'nın üyeleriyle tanışan ve Boston Tıp Merkezi hakkında bilgi alan ikilinin maç esnasındaki samimi tavırları dikkat çekti.

Prenses Kate ve Prens William 8 yıl sonra ilk defa ABD'de - 4

8 YIL SONRA İLK KEZ ABD'YE GELDİLER

8 yıl aradan sonra ilk defa Amerika'ya ayak basan çift, İngiliz kraliyetini temsilen cuma akşamı Boston'da düzenlenecek olan Earthshot Prize etkinliğine katılacak. Etkinlik, iklim krizine dair farkındalık oluşturmak için düzenleniyor.

Çiftin ayrıca Harvard Üniversitesi'ndeki John F. Kennedy Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'ni ziyaret edeceği biliniyor.

Prenses Kate ve Prens William 8 yıl sonra ilk defa ABD'de - 5

İkilinin yakından izlediği kıyasıya mücadeleyi Boston Celtics takımı 134-131 skorla kazandı.

Prenses Kate ve Prens William 8 yıl sonra ilk defa ABD'de - 6

Prens William yaptığı açıklamada "Catherine ve ben ABD'ye geldiğimiz için çok mutluyuz" yorumunda bulundu.

Prenses Kate ve Prens William 8 yıl sonra ilk defa ABD'de - 7

'PRENSES' UNVANIYLA İLK RESMİ DAVETİNE KATILDI

İngiltere Kraliçe'si II. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatı, 96 yaşında ölümüyle sona erdi. Kraliçe Elizabeth'in, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan ve dünyanın en yaşlı hükümdarı olarak dünyaya gözlerini kapamasının ardından en büyük oğlu Kral III. Charles tahta geçti.

Daha önce ‘Cambridge Düşesi’ unvanına sahip olan Kate Middleton, Galler Prensesi’ olarak ilk defa resmi bir etkinliğe katıldı.

Buckingham Sarayı’nda düzenlenen resmi davette boy gösteren Prenses, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’yı karşıladı.

Prenses Kate ve Prens William 8 yıl sonra ilk defa ABD'de - 8

‘Prenses’ unvanıyla ilk defa bir davette taç giyen Middleton, kıyafet tercihini resmi davetlerle sık sık tasarımlarını giydiği Jenny Packham’dan yana kullandı.

Galler Prensesi, davette Prenses Diana’nın da favorisi olan tacı taktı. Cambridge Aşıklarının Düğümlü Tacı (Lover’s Knot) adlı tacı takan Prenses, ayrıca Prenses Diana’ya ait olan küpeleri tercih etti.

N-LIFE HABERLERİ

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