Prenses Kate ve Prens William ABD gezisinin perde arkasını paylaştı

Galler Prensesi Kate ve Prens William çifti, üç günlü ABD gezisinden fotoğrafları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğraflarda daha önce basına yansımayanlar dikkat çekti.

Prenses Kate ve Prens William ABD gezisinin perde arkasını paylaştı - 1

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardında ‘Galler Prensesi’ unvanı alan Kate Middleton ve eşi Prens William, 8 yıl aradan sonra yaptıkları ilk ABD ziyaretini tamamladı. Bu ziyaret esnasında Earthshot Ödülleri’ne katılan ve törendeki şıklıklarıyla akıllarda kalan çift, gezilerinden daha önce görülmemiş anları kendi sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Prenses Kate ve Prens William ABD gezisinin perde arkasını paylaştı - 2

Çiftin resmi hesaplarından "Teşekkürler Boston" notuyla paylaşılan fotoğraflardan birinde 40 yaşındaki Prenses Kate, Harvard Üniversitesi ziyareti esnasında Labradore cinsi bir köpekle yan yana görülüyor. 

Prenses Kate ve Prens William ABD gezisinin perde arkasını paylaştı - 3

Bir başka fotoğrafta da 40 yaşındaki Prens William, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi esnasında fotoğraflanmış.

Prenses Kate ve Prens William ABD gezisinin perde arkasını paylaştı - 4

KRALİYETİN YAZILI OLMAYAN KURALI: TEMAS YOK

Ancak paylaşımlardan en dikkat çekici olanı, ABD'ye asıl gidiş amaçları olan Earthshot Ödülleri’ndeki görüntüleri. Boston şehrinde düzenlenen ödül törenin kırmızı halısında yürüyen çift, bol bol basına poz vermişti. 

Kendi hesaplarından paylaşılan fotoğraf ise, tören esnasında, masalarında otururken çekilmişti. Prens William, Prenses Kate'in sırtına dokunurken görülüyor fotoğrafta. 

Kraliyetin yazılı olmayan kuralı gereği, kraliyet çiftleri toplum önünde birbirleriyle temas etmekten kaçınıyor. Dolayısıyla bu ufak temaslar bile özellikle İngiliz basınında öne çıkarılıyor. Üç çocuklu çiftin kameralara arkası dönükken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada da büyük övgü aldı.  

Prenses Kate ve Prens William ABD gezisinin perde arkasını paylaştı - 5

İklim krizine dair farkındalık oluşturmak için düzenlenen ödül töreninde sürdürülebilir moda anlayışını da benimseyen Prenses Kate, İngiltere merkezli Solace London imzalı bir görünüm tercih etmişti.

Prenses Kate ve Prens William ABD gezisinin perde arkasını paylaştı - 6

Daha önce Prenses Diana’ya ait olan zümrüt ve elmas kolyesiyle kombinini tamamlayan Prenses, stiliyle beğeni toplamıştı.

Prenses Kate ve Prens William ABD gezisinin perde arkasını paylaştı - 7

Prens William ise daha önce resmi davetlerde giydiği mavi kadife takımı tekrar giyerek sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak istemişti.

Prenses Kate ve Prens William ABD gezisinin perde arkasını paylaştı - 8

Ödül töreninde ünlü aktör Rami Malek ve eski İngiliz futbolcu David Beckham da vardı. 

Prenses Kate ve Prens William ABD gezisinin perde arkasını paylaştı - 9

İşte çiftin Boston ziyaretinden yansıyan kareler...

Prenses Kate ve Prens William ABD gezisinin perde arkasını paylaştı - 10
Prenses Kate ve Prens William ABD gezisinin perde arkasını paylaştı - 11

N-LIFE HABERLERİ

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