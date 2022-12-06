Prenses Kate ve Prens William ABD gezisinin perde arkasını paylaştı

KRALİYETİN YAZILI OLMAYAN KURALI: TEMAS YOK

Ancak paylaşımlardan en dikkat çekici olanı, ABD'ye asıl gidiş amaçları olan Earthshot Ödülleri’ndeki görüntüleri. Boston şehrinde düzenlenen ödül törenin kırmızı halısında yürüyen çift, bol bol basına poz vermişti.

Kendi hesaplarından paylaşılan fotoğraf ise, tören esnasında, masalarında otururken çekilmişti. Prens William, Prenses Kate'in sırtına dokunurken görülüyor fotoğrafta.

Kraliyetin yazılı olmayan kuralı gereği, kraliyet çiftleri toplum önünde birbirleriyle temas etmekten kaçınıyor. Dolayısıyla bu ufak temaslar bile özellikle İngiliz basınında öne çıkarılıyor. Üç çocuklu çiftin kameralara arkası dönükken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada da büyük övgü aldı.