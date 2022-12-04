Prenses Kate ve Prens William The Earthshot Prize Ödülleri'nde

Geçtiğimiz günlerde 8 yıl aradan sonra ABD’ye ilk defa gelerek NBA maçını en ön sıradan izleyen Prens Harry ve Prenses Kate, asıl geliş amaçları olan Earthshot Prize Ödülleri’nde boy gösterdi.
ABD’nin Boston şehrinde düzenlenen ödül törenin kırmızı halısında yürüyen çift, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.
İklim krizine dair farkındalık oluşturmak için düzenlenen ödül töreninde sürdürülebilir moda anlayışını da benimseyen Prenses Kate, İngiltere merkezli Solace London imzalı bir görünüm tercih etti
Daha önce Prenses Diana’ya ait olan zümrüt ve elmas kolyesiyle kombinini tamamlayan Prenses, stiliyle beğeni topladı.
Prens William ise daha önce resmi davetlerde giydiği mavi kadife takımı tekrar giyerek sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak istedi.
Earthshot Ödülleri’nde gecede ödül kazanan beş proje, sürdürülebilir bir geleceğe dair attıkları adımlar için birer milyon dolar kazandı. Ödüller, Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek tarafından sahiplerine verildi.
Eski İngiliz futbolcu David Beckham da davetlililer arasındaydı.
8 yıl aradan sonra ilk defa Amerika'ya ayak basan çift, ödül töreni öncesi NBA maçını izlemeye gitmişti. Prens William yaptığı açıklamada "Catherine ve ben ABD'ye geldiğimiz için çok mutluyuz" yorumunda bulundu.
Boston Celtics Shamrock Vakfı'nın üyeleriyle tanışan ve Boston Tıp Merkezi hakkında bilgi alan ikilinin maç esnasındaki samimi tavırları dikkat çekti.