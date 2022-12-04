Prenses Kate ve Prens William The Earthshot Prize Ödülleri'nde

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından daha önce ‘Düşes’ unvanına sahip olan ve artık ‘Galler Prensesi’ olarak anılan Kate Middleton ve eşi Prens Harry, 8 yıl aradan sonra yaptıkları ABD ziyaretinde Earthshot Prize Ödülleri’ne katıldı.

Prenses Kate ve Prens William The Earthshot Prize Ödülleri'nde - 1

Geçtiğimiz günlerde 8 yıl aradan sonra ABD’ye ilk defa gelerek NBA maçını en ön sıradan izleyen Prens Harry ve Prenses Kate, asıl geliş amaçları olan Earthshot Prize Ödülleri’nde boy gösterdi.

Prenses Kate ve Prens William The Earthshot Prize Ödülleri'nde - 2

ABD’nin Boston şehrinde düzenlenen ödül törenin kırmızı halısında yürüyen çift, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

Prenses Kate ve Prens William The Earthshot Prize Ödülleri'nde - 3

İklim krizine dair farkındalık oluşturmak için düzenlenen ödül töreninde sürdürülebilir moda anlayışını da benimseyen Prenses Kate, İngiltere merkezli Solace London imzalı bir görünüm tercih etti

Prenses Kate ve Prens William The Earthshot Prize Ödülleri'nde - 4

Daha önce Prenses Diana’ya ait olan zümrüt ve elmas kolyesiyle kombinini tamamlayan Prenses, stiliyle beğeni topladı.

Prenses Kate ve Prens William The Earthshot Prize Ödülleri'nde - 5

Prens William ise daha önce resmi davetlerde giydiği mavi kadife takımı tekrar giyerek sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak istedi.

Prenses Kate ve Prens William The Earthshot Prize Ödülleri'nde - 6

Earthshot Ödülleri’nde gecede ödül kazanan beş proje, sürdürülebilir bir geleceğe dair attıkları adımlar için birer milyon dolar kazandı. Ödüller, Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek tarafından sahiplerine verildi.

Prenses Kate ve Prens William The Earthshot Prize Ödülleri'nde - 7

Eski İngiliz futbolcu David Beckham da davetlililer arasındaydı.

Prenses Kate ve Prens William The Earthshot Prize Ödülleri'nde - 8

MAÇ İZLEDİLER

8 yıl aradan sonra ilk defa Amerika'ya ayak basan çift, ödül töreni öncesi NBA maçını izlemeye gitmişti. Prens William yaptığı açıklamada "Catherine ve ben ABD'ye geldiğimiz için çok mutluyuz" yorumunda bulundu.

Prenses Kate ve Prens William The Earthshot Prize Ödülleri'nde - 9

Boston Celtics Shamrock Vakfı'nın üyeleriyle tanışan ve Boston Tıp Merkezi hakkında bilgi alan ikilinin maç esnasındaki samimi tavırları dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER