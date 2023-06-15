Presley ailesinin miras kavgası: Riley Keough tüm servetin sahibi oldu

ANNESİ İTİRAZ ETTİ

Priscilla Presley, kızı Lisa Marie’nin vasiyetinin geçersiz olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu. Vasiyetteki imzasının kızının her zamanki imzasından farklı olduğunu söyleyen Presley, adının yanlış yazıldığını da iddia etti.

77 yaşındaki Presley, bu değişikliğin kızı hayatta iken kendi bilgisi dahilinde yapılmadığını öne sürdü. Annesi ayrıca belgenin hiçbir zaman noter tasdikli olmadığını iddia etti.