Presley ailesinin miras kavgası: Riley Keough tüm servetin sahibi oldu
Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybetti. Presley'nin ölümünün ardından annesi Priscilla ve kızı Riley arasında miras davası başladı. Riley Keough resmi olarak annesinin milyonlarca dolarlık mirasının sahibi oldu.
İkonik şarkıcı Elvis Presley'in 54 yaşındaki kızı Lisa Presley, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Presley'nin ölümünün ardından tüm mirası kızı Riley Keough’ya kalmıştı ancak bu vasiyete annesi Priscilla Presley’den itiraz geldi.