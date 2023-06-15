Presley ailesinin miras kavgası: Riley Keough tüm servetin sahibi oldu

Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybetti. Presley'nin ölümünün ardından annesi Priscilla ve kızı Riley arasında miras davası başladı. Riley Keough resmi olarak annesinin milyonlarca dolarlık mirasının sahibi oldu.

Presley ailesinin miras kavgası: Riley Keough tüm servetin sahibi oldu - 1

İkonik şarkıcı Elvis Presley'in 54 yaşındaki kızı Lisa Presley, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Presley'nin ölümünün ardından tüm mirası kızı Riley Keough’ya kalmıştı ancak bu vasiyete annesi Priscilla Presley’den itiraz geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Presley ailesinin miras kavgası: Riley Keough tüm servetin sahibi oldu - 2

ANNESİ İTİRAZ ETTİ

Priscilla Presley, kızı Lisa Marie’nin vasiyetinin geçersiz olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu. Vasiyetteki imzasının kızının her zamanki imzasından farklı olduğunu söyleyen Presley, adının yanlış yazıldığını da iddia etti.
77 yaşındaki Presley, bu değişikliğin kızı hayatta iken kendi bilgisi dahilinde yapılmadığını öne sürdü. Annesi ayrıca belgenin hiçbir zaman noter tasdikli olmadığını iddia etti.

Presley ailesinin miras kavgası: Riley Keough tüm servetin sahibi oldu - 3

KIZI TÜM SERVETİN SAHİBİ OLDU

Presley'nin kızı Riley Keough ile Priscilla Presley Los Angeles'ta görülen mahkemede anlaşmaya varmış ancak detaylar gizli tutulmuştu.

Ortaya çıkan bilgilere göre, Riley Keough resmi olarak annesi Lisa Presley'nin milyonlarca dolarlık mirasının sahibi oldu.

Presley ailesinin miras kavgası: Riley Keough tüm servetin sahibi oldu - 4

People'ın haberine göre, Keough büyükannesine toplamda 1,4 milyon dolar verdi.

Presley ailesinin miras kavgası: Riley Keough tüm servetin sahibi oldu - 5

Presley, torunu Riley Keough'ya dava açmadığını "Torunuma hiçbir zaman dava açmadım. Bir aile olarak bu konuyu birlikte çözüme kavuşturduğumuz için mutluyum" sözleriyle ifade etti.

Presley ailesinin miras kavgası: Riley Keough tüm servetin sahibi oldu - 6

34 yaşındaki Keough'nun ise annesinin mirası üzerindeki anlaşmazlık çözüldüğü için rahatlamış olduğu belirtildi.

DAHA FAZLA GÖSTER