Presley ailesinin miras kavgası sona erdi

"VASİYET GEÇERSİZ"

Priscilla Presley, kızı Lisa Marie’nin vasiyetinin geçersiz olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu. Vasiyetteki imzasının kızının her zamanki imzasından farklı olduğunu söyleyen Presley, adının yanlış yazıldığını da ifade etti. 2016 yapılan yasal değişikliklere göre Lisa Marie'nin kızı Riley Keough ve merhum oğlu Benjamin Keough ortak vasi olarak belirlenmişti.