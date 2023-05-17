Presley ailesinin miras kavgası sona erdi

İkonik şarkıcı Elvis Presley'in 54 yaşındaki kızı Lisa Presley, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Presley'nin ölümünün ardından tüm mirası kızı Riley Keough’ya kalmıştı ancak bu vasiyete annesi Priscilla Presley’den itiraz geldi.
Priscilla Presley, kızı Lisa Marie’nin vasiyetinin geçersiz olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu. Vasiyetteki imzasının kızının her zamanki imzasından farklı olduğunu söyleyen Presley, adının yanlış yazıldığını da ifade etti. 2016 yapılan yasal değişikliklere göre Lisa Marie'nin kızı Riley Keough ve merhum oğlu Benjamin Keough ortak vasi olarak belirlenmişti.
77 yaşındaki Presley, bu değişikliğin kızı hayatta iken kendi bilgisi dahilinde yapılmadığını öne sürdü. Annesi ayrıca belgenin hiçbir zaman noter tasdikli olmadığını iddia etti.
Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Riley Keogh ile Priscilla Presley, Los Angeles'ta mahkemeye katıldı. The New York Times'ın haberine göre dava sonuçlandı ve ikili uzlaşmaya vardı. Ancak davanın detayları gizli tutuluyor.
Priscilla Presley'nin avukatı Ronson J. Shamoun "Presley ailesi çok mutlu, birliktelik içindeler. Gelecek için heyecanlılar" ifadelerini kullandı.
Riley Keough'nun avukatı Justin B. Gold ise "Riley sonuçtan memnun" dedi.