Presley ailesinin miras kavgası sona erdi

Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybetti. Presley'nin ölümünün ardından annesi Priscilla ve kızı Riley arasında çıkan miras kavgası sonuçlandı.

Presley ailesinin miras kavgası sona erdi - 1

TÜM MİRASI KIZINA KALDI

İkonik şarkıcı Elvis Presley'in 54 yaşındaki kızı Lisa Presley, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Presley'nin ölümünün ardından tüm mirası kızı Riley Keough’ya kalmıştı ancak bu vasiyete annesi Priscilla Presley’den itiraz geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Presley ailesinin miras kavgası sona erdi - 2

"VASİYET GEÇERSİZ"

Priscilla Presley, kızı Lisa Marie’nin vasiyetinin geçersiz olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu. Vasiyetteki imzasının kızının her zamanki imzasından farklı olduğunu söyleyen Presley, adının yanlış yazıldığını da ifade etti. 2016 yapılan yasal değişikliklere göre Lisa Marie'nin kızı Riley Keough ve merhum oğlu Benjamin Keough ortak vasi olarak belirlenmişti.

Presley ailesinin miras kavgası sona erdi - 3

77 yaşındaki Presley, bu değişikliğin kızı hayatta iken kendi bilgisi dahilinde yapılmadığını öne sürdü. Annesi ayrıca belgenin hiçbir zaman noter tasdikli olmadığını iddia etti.

Presley ailesinin miras kavgası sona erdi - 4

DAVA SONUÇLANDI

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Riley Keogh ile Priscilla Presley, Los Angeles'ta mahkemeye katıldı. The New York Times'ın haberine göre dava sonuçlandı ve ikili uzlaşmaya vardı. Ancak davanın detayları gizli tutuluyor.

Presley ailesinin miras kavgası sona erdi - 5

Priscilla Presley'nin avukatı Ronson J. Shamoun "Presley ailesi çok mutlu, birliktelik içindeler. Gelecek için heyecanlılar" ifadelerini kullandı.

Presley ailesinin miras kavgası sona erdi - 6

Riley Keough'nun avukatı Justin B. Gold ise "Riley sonuçtan memnun" dedi.

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