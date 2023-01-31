Priscilla Presley hayatını kaybeden kızı Lisa Marie'nin vasiyetine itiraz etti

İkonik şarkıcı Elvis Presley'in 54 yaşındaki kızı Lisa Presley, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Presley'nin ölümünün ardından tüm mirası kızı Riley Keough’ya kalmıştı ancak bu vasiyete annesi Priscilla Presley’den itiraz geldi.
Priscilla Presley, kızı Lisa Marie’nin vasiyetinin geçersiz olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu. BBC'nin haberine göre, vasiyetteki imzasının kızının her zamanki imzasından farklı olduğunu söyleyen Presley, adının yanlış yazıldığını da ifade etti.
2016 yapılan yasal değişikliklere göre Lisa Marie'nin kızı Riley Keough ve merhum oğlu Benjamin Keough ortak vasi olarak belirlenmişti.
77 yaşındaki Presley, bu değişikliğin kızı hayatta iken kendi bilgisi dahilinde yapılmadığını öne sürdü. Annesi ayrıca belgenin hiçbir zaman noter tasdikli olmadığını iddia etti.
Kızının anma töreninden bir hafta sonra mahkemeye başvuran Priscilla Presley, törende “Taziye dilekleriniz için hepinize teşekkür ederim, sözlerinizle beni etkilediniz. Çok zor bir zaman oldu ama sadece sevginin orada olduğunu bilmek bile bir fark yaratıyor” demişti.