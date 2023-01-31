Priscilla Presley hayatını kaybeden kızı Lisa Marie'nin vasiyetine itiraz etti

Kızının anma töreninden bir hafta sonra mahkemeye başvuran Priscilla Presley, törende “Taziye dilekleriniz için hepinize teşekkür ederim, sözlerinizle beni etkilediniz. Çok zor bir zaman oldu ama sadece sevginin orada olduğunu bilmek bile bir fark yaratıyor” demişti.