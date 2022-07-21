Priyanka Chopra 40'ıncı yaş gününü kutladı

Çift, mayıs ayında bebekleriyle ilk fotoğraflarını paylaşmış, bir kız bebekleri olduğu anlaşılmıştı. Anneler Günü’ne denk gelen ortak paylaşıma, şu ifadeyi not etmişti:

“Bu Anneler Günü'nde deneyimlediğimiz son birkaç ayı ve içinde bulunduğumuz durumu düşünmeden edemiyoruz. 100 gün geçirdikten sonra sonunda küçük kızımız eve geldi. Her ailenin yolculuğu benzersizdir, bizimki zorlu birkaç ay olsa da, geriye dönüp baktığımızda, her anın ne kadar değerli ve mükemmel olduğu açıkça ortaya çıkıyor.”