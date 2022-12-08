Priyanka Chopra: Bollywood'da erkek oyuncuya 10 kat daha fazla ödeniyordu

"HALA ÜCRET FARKI ÇOK YÜKSEK"

Kadın ve erkek oyuncular arasındaki ücret farkının çok fazla olduğunu belirten oyuncu "Pek çok kadın hala bununla uğraşıyor. Şu anda Bollywood'da bir erkek oyuncu ile çalışıyor olsaydım eminim ben de uğraşıyor olurdum" ifadelerini kullandı.