Priyanka Chopra: Bollywood'da erkek oyuncuya 10 kat daha fazla ödeniyordu

Kariyeri boyunca 60'tan fazla filmde rol alan Hintli oyuncu Priyanka Chopra Jonas, BBC'nin en etkili 100 Kadın listesinde yer almıştı.
Bollywood'un en büyük film yıldızlarından biri olan oyuncu, kadın olduğu için erkek oyunculardan daha az kazandığı bir dönemden bahsetti.
Eski Dünya Güzeli olan Chopra Jonas, "Bollywood'da hiç eşit ücret almadım. Erkek rol arkadaşım, benim aldığımın yaklaşık 10 katını alıyordu" ifadelerini kullandı.
Hindistanlı aktris, yakın zamanda izleyiciyle buluşacak olan ABD yapımı casus dizisi Citadel'deki rolü için 22 yıllık kariyerinde ilk kez erkek rol arkadaşıyla eşit ücret aldığını söyledi.
Kadın ve erkek oyuncular arasındaki ücret farkının çok fazla olduğunu belirten oyuncu "Pek çok kadın hala bununla uğraşıyor. Şu anda Bollywood'da bir erkek oyuncu ile çalışıyor olsaydım eminim ben de uğraşıyor olurdum" ifadelerini kullandı.
Bollywood'ta genç bir aktör olarak erkek oyunculara daha çok ücret verimesinin "normal" kabul edildiğini belirten oyuncu "Ben sette saatlerce oturup beklerken erkek rol arkadaşım kendine zaman ayırıyor ve canı isterse o zaman çekim yapıyorduk" dedi.
Yaklaşık 10 yıl önce Hollywood'a adım atan yıldız, Hollywood'ta kendine yer edinen az sayıdaki Hint oyuncudan biri olarak görülüyor.